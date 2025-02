Fernanda Iglesias informó en Puro Show el caso de violencia doméstica por el que es acusada la modelo Chloé Bello, conocida por ser la última pareja de Gustavo Cerati y uno de los supuestos amores de Marcelo Tinelli del último verano.

“El que la denuncia es su ex novio, el publicista Milton Kremer. Ambos coincidieron el primero de enero en un grupo de terapia anónimo; ella había hecho una mención que estaba bien, algo que la envalentonaba a seguir”, contextualizó.

Luego, la panelista dio más detalles del hecho que denunció la víctima: “Él hizo un comentario que a ella no le gustó y a la salida Chloé le habría pegado una piña en la cara. Fue una relación difícil y el final fue conflictivo”.

Fernanda Iglesias contó la denuncia que le hizo el ex a Chloé Bello por violencia doméstica (foto: captura de eltrece).

“Hubo problemas de todo tipo durante el noviazgo, en un momento incluso la mamá de él terminó internada porque tuvieron conflictos graves que le afectaron mucho”, sumó Fernanda en el programa matituno de eltrece.

Iglesias explicó cómo llegó el caso a la justicia: “Él fue a la oficina de violencia doméstica a denunciarla, contó que hubo testigos, presentó los nombres, le dieron un botón antipánico, a ella le ponen una perimetral y él decidió hacer la denuncia penal”.

Chloé Bello, vinculada sentimentalmente a Marcelo Tinelli, evitó confirmar los rumores. (Foto: Instagram / @bellochloe)

“Esta semana, sin falta, el fiscal tiene que decidir a ver si los archiva porque le parece que no hay causa o sigue y Chloé Bello va a un juicio oral por violencia; por lesiones leves, es la causa, y por amenazas”, concluyó respecto del caso de la modelo y la expareja.

QUÉ DIJO CHLOÉ BELLO DE LOS RUMORES DE ROMANCE CON MARCELO TINELLI

Puro Show entrevistó a Chloé Bello e indagó sobre los rumores de romance con Marcelo Tinelli. “¿Qué pasó? Veo cámaras y me asusto”, dijo sorprendida la modelo cuando se acercaron la cámara.

“Nos llegó una información que tuviste algunos encuentros con Marcelo en Punta del Este...”, le consultó el cronista y ella contestó: “No, prefiero hablar de otro tema, de mi vida privada no. No soy de este mundo. Me pone muy nerviosa”.

Chloé Bello con Puro Show.

“¿Podés confirmar esta información?“, repreguntó el movilero y la actriz reiteró: ”No quiero hablar, no, de verdad. Te pido mil disculpas, pero no es mi mundo ni nada que ver. Entonces, no...”.

