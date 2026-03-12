El chipá es uno de los clásicos más queridos de la cocina del litoral argentino y del Paraguay. Hecho a base de harina de mandioca y queso, se convirtió en un infaltable para el desayuno, la merienda o para acompañar el mate. Su textura elástica por dentro y dorada por fuera es una de las características que lo hacen tan popular.

En los últimos años empezaron a aparecer versiones con distintos ingredientes que le dan una vuelta de sabor al chipá tradicional. Una de las más llamativas es el chipá caprese, que incorpora elementos típicos de la cocina italiana como la albahaca y los tomates secos.

El resultado es un pan de queso con mucho más aroma y con un contraste de sabores muy interesante. Los tomates secos aportan intensidad y un leve toque ácido, mientras que la albahaca suma frescura y perfume, generando una combinación distinta pero muy equilibrada.

Ingredientes para el chipá caprese

500 g de harina de mandioca

2 huevos pequeños

120 g de manteca pomada

250 g de queso fontina

150 g de queso rallado

100 cc de leche

1 cucharadita de polvo de hornear

Albahaca en chiffonade

Tomates secos

El chipá caprese es suave por dentro y crocante por fuera. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Picar el queso fontina en pequeños pedacitos y rallar el parmesano. Reservar ambos en un bowl. Hidratar los tomates secos cubriéndolos con caldo caliente durante 15 minutos y luego picarlos. En otro bowl colocar la harina de mandioca y la manteca pomada. Integrar con la yema de los dedos hasta que se forme una mezcla arenosa. Agregar los quesos, los tomates secos picados y la albahaca fresca en chiffonade. Incorporar los líquidos: los huevos batidos y la leche . Salpimentar y sumar el polvo de hornear. Mezclar todos los ingredientes con espátula o cuchara de madera hasta que la preparación quede homogénea, sin necesidad de amasar. Envolver la masa con film y llevar a la heladera durante 30 minutos para que tome consistencia. Formar bolitas del tamaño de una nuez y colocarlas en una placa. Cocinar en horno precalentado a 230 °C durante unos 10 minutos, hasta que los chipás queden dorados por fuera.

