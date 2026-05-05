Con una extensa trayectoria en el mundo culinario,Sebastián “Coco” Carreño decidió dar un nuevo paso en su carrera con la apertura de Felice, su primera pizzería de estilo napolitano en Buenos Aires.

El cocinero, que actualmente forma parte del programa La cocina rebelde, ya contaba con el éxito de su cafetería Coco Café Demaría, pero sintió la necesidad de sumar un nuevo desafío que lo volviera a entusiasmar.

Para lograrlo, viajó a Nápoles, aprendió italiano y se capacitó en la Associazione Verace Pizza Napoletana. Esa experiencia fue clave para incorporar conocimientos técnicos sobre harinas, fermentación y cocción, que luego adaptó al gusto argentino tras meses de pruebas en Buenos Aires.

CÓMO ES FELICE Y SU PROPUESTA DIFERENCIAL

Ubicada en Las Cañitas, Felice se presenta con una estética moderna y descontracturada, alejada de los estereotipos tradicionales. El espacio está pensado para que el comensal viva una experiencia completa, con la cocina a la vista y cada detalle cuidadosamente diseñado.

La propuesta gira en torno a una pizza que combina tradición y adaptación local. La masa se trabaja con fermentación prolongada, harina italiana de alta calidad y una cocción a alta temperatura que permite lograr una base fina, bordes inflados y una textura crocante que la distingue.

Coco Carreño abrió Felice, su nueva pizzería en Las Cañitas. Crédito: Gentileza Clarín Por: MBONETTO

La carta ofrece distintas variedades que van desde los clásicos hasta combinaciones más innovadoras, siempre con ingredientes seleccionados. Sin embargo, el propio Carreño hace una aclaración clave: este tipo de pizza está pensada para consumirse en el salón, recién salida del horno, para apreciar su textura y sabor en su punto ideal.

UN PROYECTO QUE REFLEJA SU EVOLUCIÓN

Con Felice, Coco Carreño no solo suma un nuevo emprendimiento, sino que consolida su búsqueda constante por perfeccionarse dentro de su rubro. El proyecto sintetiza años de experiencia, formación y curiosidad, y marca una nueva etapa en su carrera.

“Felice es feliz, como estoy yo”, resume el chef, dejando en claro que esta pizzería representa tanto un logro profesional como personal.