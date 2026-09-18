Una noche cargada de nostalgia se vivió este jueves en Popstars con una sorpresa que emocionó tanto a las participantes como al jurado. Valeria Gastaldi, Lissa Vera, Virginia Da Cunha y Lourdes Fernández regresaron al reality 25 años después de haber formado Bandana en la primera edición del ciclo.

La aparición de las artistas se produjo mientras las nuevas aspirantes atravesaban un desafío directamente relacionado con la historia del grupo. Frente a Carlos “Charlie” García, Ángela Torres y Nicki Nicole, las jóvenes tuvieron que interpretar algunos de los mayores éxitos de Bandana, entre ellos “Guapa” y “Cómo puede ser”.

Sin embargo, la producción tenía preparada una sorpresa todavía mayor. Cuando llegó el momento de cantar “Maldita noche”, las luces bajaron y las cuatro integrantes de Bandana aparecieron en el estudio.

EL EMOTIVO REGRESO DE BANDANA A POPSTARS DESPUÉS DE 25 AÑOS

La inesperada entrada provocó gritos y lágrimas entre las participantes, que no podían creer que estuvieran frente a las artistas que habían recorrido el mismo camino dos décadas y media atrás.

“¡Bienvenidas las Bandana! No es IA, está pasando”, anunció Nico Vázquez ante la sorpresa generalizada. Ángela Torres, por su parte, definió el momento como “la entrada más icónica”.

Bandana volvió a Popstars después de 25 años y sorprendió a las participantes. Crédito: Captura

Valeria, Lissa, Virginia y Lourdes tampoco pudieron ocultar la emoción al regresar al programa que cambió sus vidas y encontrarse con una nueva generación de artistas intentando cumplir el mismo sueño que ellas tuvieron en 2001.

Además de compartir escenario, las integrantes del grupo acompañaron a las participantes durante los ensayos, observaron sus interpretaciones y les transmitieron parte de la experiencia acumulada durante su carrera.

CRÉDITO: Instagram

LOS CONSEJOS DE BANDANA PARA LAS NUEVAS PARTICIPANTES DE POPSTARS

Lissa Vera fue una de las primeras en tomar la palabra y les pidió a las jóvenes que aprovecharan cada instante de la competencia. “Estén tranquilas y disfruten de este momento porque no vuelve nunca más”, expresó.

La cantante también destacó que, independientemente del resultado final, el vínculo que están construyendo puede permanecer durante años. “Esta hermandad que se va a generar entre ustedes la van a llevar toda la vida”, aseguró.

Bandana volvió a Popstars después de 25 años y sorprendió a las participantes. Crédito: Captura

Y agregó: “La que tiene que quedar, quedará y la próxima seguirá y encontrará su lugar porque creo que llegaron hasta acá porque tienen talento; si no, no estarían acá paradas”.

Lourdes Fernández también aprovechó el encuentro para remarcar un aspecto que considera fundamental a la hora de desarrollar una carrera artística.

“Lo más importante es buscar la autenticidad. Eso es lo que hace la diferencia. Y sobre todo apoyarse en la otra; en la unión está la fuerza”, sostuvo.

LA ADVERTENCIA DE LISSA VERA SOBRE EL ÉXITO Y LA FAMA

Durante la charla, Lissa también habló sobre los cambios que pueden experimentar quienes comienzan a tener exposición pública y les recomendó a las participantes mantenerse conectadas con su entorno.

“A cualquiera de ustedes que tome este camino, tiene que saber que su mundo va a cambiar”, explicó. Luego les aconsejó mantener “los pies sobre la tierra” frente a lo que pueda ocurrir una vez terminado el reality.

Además, hizo hincapié en la importancia del trabajo colectivo dentro de un grupo: “El éxito de una es el éxito de la otra. Si una de ustedes se cae, hace que se caigan las demás”.

La visita terminó con otro gesto cargado de simbolismo. Las integrantes de Bandana les regalaron bandanas de diferentes colores a las aspirantes, recuperando el accesorio que se convirtió en una de las marcas registradas del grupo.

Así, 25 años después de haber estado del otro lado de la competencia, Valeria Gastaldi, Lissa Vera, Virginia Da Cunha y Lourdes Fernández volvieron a Popstars para acompañar a quienes hoy buscan repetir aquella historia.