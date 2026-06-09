La muerte de María Rosa Fugazot a los 83 años provocó un dolor inmenso en Gustavo Sofovich, quien se quebró en el velatorio de la humorista que brilló en las producciones de su padre, Gerardo Sofovich.

Con diálogo “todas las semanas”, Gustavo fue honesto al describir el final de Fugazot, atravesado por el dolor que le provocó el fallecimiento de su hijo, René Bertand a los 53 años, el 26 de junio de 2025, luego de luchar contra una cruel enfermedad.

“Ya estaba... La naturaleza del ser humano no es ver morir a un hijo. Es que un hijo te entierre a vos. No me imagino lo que debe ser ese dolor. No lo pudo llorar nunca”, lamentó en Puro Show.

María Rosa Fugazot Foto: Movilpress

En ese punto reveló: “Cuando me juntaba con ella estaba delante de un roble, pero por dentro. Ella se ocupaba de sus nietos (N del R: Sofía Lisette Caumont, Franco Gael Caumont, fruto de su matrimonio con Belén Giménez)... ”.

Al final, Gustavo Sofovich relacionó el fallecimiento de María Rosa Fugazot con el de su hijo, hace menos de un año: “Lo de René fue terrible. También se dejó ir...”.

El recuerdo de María Rosa Fugazot

“Mi vida transcurrió con María Rosa. Pensá que la negra tenía 83 años, yo tengo 59. Me crié con estos monstruos del humor argentino”, explicó el empresario.

“Yo lo defino como que se va a la última de una generación dorada”, afirmó.

De hecho, María Rosa estaba protagonizando Viejas chorras, con Ana Acosta y Cristina Tejedor en el Teatro Picadilly .“Ella no paraba, seguía ensayando”, enfatizó.