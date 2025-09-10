A ocho años del crimen de Fernando Pastorizzo, Nahir Galarza, condenada a prisión perpetua por el asesinato de su entonces novio en 2017, presentó un insólito pedido para mejorar sus condiciones de vida dentro del penal de Gualeguaychú.

Según confirmó su abogado, Augusto Lafferriere, la defensa solicitó al Juzgado de Ejecución de Penas que Galarza pueda tener acceso a las redes sociales y contar con un teléfono celular.

El planteo recayó en la jueza Elena Margarita Vicari, quien deberá resolver en las próximas horas si concede o rechaza el beneficio, que ya despertó una fuerte polémica en la opinión pública.

Nahir Galarza exigió un insólito beneficio en la cárcel: qué dice la Justicia Fuente: Imagen subida a la web por TN.

POR QUÉ NAHIR GALARZA QUIERE USAR CELULAR

Los argumentos de la defensa se apoyan en la “conducta ejemplar” de Nahir durante sus años de encierro.

Lafferriere destacó que la joven completó alrededor de 15 cursos de formación, se encuentra cursando una carrera terciaria en Psicología Social y siempre respetó las normas de convivencia en el penal.

Nahir Galarza exigió un insólito beneficio en la cárcel: qué dice la Justicia Fuente: Imagen subida a la web por Radio 10.

En ese sentido, planteó que su desempeño debería ser recompensado con un acceso limitado a herramientas digitales.

El tribunal deberá pronunciarse en breve sobre el pedido, que vuelve a poner a Nahir Galarza en el centro de la escena mediática.