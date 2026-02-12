Juliana “Furia” Scaglione salió al aire en A la tarde para enfrentar a Luis Ventura y volver a expresar su indignación por no haber sido invitada a los Martín Fierro 2024 ni nominada como Revelación del Año, pese a haber sido uno de los personajes más resonantes de la televisión tras su paso por Gran Hermano.

La entrevista comenzó sin rodeos y Furia no solo ratificó sus dichos contra el presidente de APTRA, sino que además protagonizó un fuerte cruce con Débora D’Amato, quien la trató de violenta y recibió una letal respuesta.

Captura de América TV, A la tarde.

Furia se cruzó con Débora D’Amato en vivo

“Furia, bienvenida. Repetí lo que dijiste. En el streaming dijiste que Ventura decía pavadas”, le dijo Luis Bremer al presentarla. Y la ex Gran Hermano no esquivó el tema.

“Ah, vamos al cachetazo, entonces”, respondió Juliana. Y se descargó: “¿Qué no dije? Solo dije que no me dio el premio Revelación, cuando yo moví la tele durante un montón de tiempo. Y ahora él se enoja porque van a construir un premio nuevo”.

“Si no estás haciendo bien las cosas con lo que construiste hace años, obviamente te van a salir por algún costado”, agregó.

En medio del descargo, Débora intervino: “Pero él es el presidente, no es el que decide”.

Sin darle demasiada entidad, Furia continuó: “Yo me fui a otro país y me están valorando un montón. ¿Por qué acá no lo hacen? ¿Tengo que caer sobre él? No”.

“Te tienen que votar para que te den un premio”, insistió D’Amato. Fue entonces cuando la tensión escaló.

“Ah, ¿cómo estás? Vos siempre hablás mal de mí”, lanzó Furia.

“No, yo siempre digo que sos violenta y evidentemente lo confirmo: sos violenta”, retrucó la panelista.

La respuesta fue inmediata: “Te salió recontra mal, porque violenta no soy. La violenta sos vos”.

Y cerró, visiblemente enojada: “Hostigar, castigar a alguien que recién se está construyendo como talento, es de una soreta”.

El origen del enojo de Furia con Ventura

La polémica comenzó en 2024, cuando Luis Ventura explicó por qué Juliana Scaglione no fue invitada ni nominada a los Martín Fierro.

“¿Qué hizo en televisión? Puteó desde que empezó Gran Hermano hasta que se fue. ¿Eso hay que nominar?”, argumentó el presidente de APTRA en diálogo con Intrusos, luego de que Furia estallara en su contra.

“Salió de Gran Hermano y sigue puteando, puteando, puteando. Queriendo hacer juicios… Que la invite Telefe”, agregó, tajante.