La actriz Julieta Ortega quedó en el centro de la conversación digital tras realizar una confesión sin filtros sobre la futura novia de su hijo Benito, fruto de su relación con el músico Iván Noble.

Sus declaraciones, cargadas de humor e ironía, generaron debate y dividieron opiniones en redes sociales.

Todo comenzó en un intercambio distendido en televisión, cuando una productora lanzó una frase provocadora: “No hay nada peor que la mamá de un varón”. A partir de ahí, Ortega tomó la posta y habló de su propia mirada —y sus límites— frente a la llegada de una posible pareja para su hijo.

QUÉ DIJO JULIETA ORTEGA SOBRE LA NOVIA DE SU HIJO

Con total sinceridad, la actriz reconoció que hay un aspecto que no podría disimular: la forma de vestir. “Cuando llegue la primera novia, si no me gusta cómo se viste, se me va a notar”, admitió entre risas, dejando en claro que no podría fingir indiferencia.

Lejos de suavizar su postura, profundizó la idea con un ejemplo concreto: “Tal vez no podría evitar decirle: ‘capaz te podrías cambiar los zapatos’”, lanzó, consciente de que ese impulso podría jugarle en contra.

LA COMPARACIÓN INESPERADA CON VICTORIA BECKHAM

En medio de la charla, Ortega sorprendió al vincular su reacción con una figura internacional: Victoria Beckham. “Tal vez la razón por la cual la rechacé tanto es porque me siento un poco ella”, reflexionó con ironía, y agregó que muchas veces uno cuestiona en otros rasgos propios que no le gustan.

La frase despertó risas en el estudio, pero también abrió una lectura más profunda sobre los mandatos, celos simbólicos y prejuicios que pueden aparecer en los vínculos familiares.

POLÉMICA Y DEBATE EN REDES SOCIALES

El clip se viralizó rápidamente y generó una fuerte reacción en redes, con posturas enfrentadas.

Algunos usuarios celebraron su honestidad y tono humorístico, mientras que otros cuestionaron el concepto de “madre de varón” y consideraron sus dichos como exagerados.

Entre los comentarios más repetidos aparecieron mensajes como: “¿Qué es el concepto madre de varón?”, “Me representa totalmente” y otros más críticos que apuntaron a un enfoque anticuado.