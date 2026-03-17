La escena teatral porteña se prepara para uno de los estrenos más fuertes y esperados del año. A partir del 28 de abril, “Bebé Reno”, el fenómeno internacional creado por Richard Gadd, desembarca en Buenos Aires con una versión local protagonizada por Nazareno Casero y dirigida por Indio Romero.

La obra se presentará todos los martes a las 20.30 en la sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza, prometiendo una experiencia teatral intensa, íntima y profundamente movilizante.

Una historia real que sacude al espectador

“Bebé Reno” no es una obra más. Se trata de un unipersonal autobiográfico en el que Richard Gadd expone, sin filtros, episodios de su propia vida atravesados por la vulnerabilidad, el trauma y la exposición emocional.

En un delicado equilibrio entre el humor incómodo y el drama más crudo, la historia invita al público a sumergirse en un relato tan perturbador como profundamente humano. La puesta busca incomodar, interpelar y, sobre todo, generar una reacción visceral en quienes la ven.

“No quiero que la gente salga de aquí sin haber sentido algo”, expresó Gadd sobre su creación.

Nazareno Casero. Foto: prensa

Nazareno Casero, el desafío de ponerse en la piel de Gadd

El encargado de llevar esta potente historia al escenario argentino será Nazareno Casero, quien asumirá el reto de interpretar a Gadd en un formato íntimo y exigente.

Bajo la dirección del Indio Romero, la obra pondrá el foco en la emocionalidad del personaje y en la cercanía con el espectador, potenciando cada matiz del relato. La propuesta escénica apuesta a una conexión directa, casi incómoda, con el público.

Richard Gadd y Jessica Gunning en Bebé Reno (Foto: Netflix)

Una experiencia inmersiva en el corazón de Buenos Aires

La elección de la sala Pablo Neruda no es casual. Su formato cálido y cercano convierte a cada espectador en parte activa de la experiencia, intensificando el impacto emocional de la obra.

Esta versión local, producida por Juan Pelosi, Quality Entertainment y Maximiliano Córdoba, mantiene el espíritu original del texto, pero con una sensibilidad adaptada al público argentino.

Richard Gadd y Jessica Gunning en Bebé Reno (Foto: Netflix)





Cuándo ver “Bebé Reno” y cómo conseguir entradas

📅 Estreno: martes 28 de abril

🕣 Funciones: todos los martes a las 20.30

📍 Lugar: sala Pablo Neruda, Paseo La Plaza

🎟️ Entradas: en boletería del teatro y a través de Plateanet

Richard Gadd y Jessica Gunning en Bebé Reno (Foto: Netflix)

Por qué “Bebé Reno” es la obra que todos quieren ver

Con un texto que ya impactó a nivel internacional y una puesta local que promete estar a la altura, “Bebé Reno” se posiciona como uno de los estrenos teatrales más comentados de 2026.

Intensa, incómoda y profundamente humana, la obra invita a atravesar emociones sin anestesia. Una propuesta que no deja indiferente a nadie y que, sin dudas, dará que hablar en la cartelera porteña.