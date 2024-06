La experiencia de Julieta Poggio (22), su hermana Lola Poggio (18) y Julián Marín (20) en streaming con Zoom, acercate más, traslada su éxito al teatro, y antes de debutar los tres hablaron con Ciudad.

“Nos vemos a partir del 6 de julio y durante todas las vacaciones de invierno, porque va a ser una temporada súper divertida. Es un plan distinto para hacer con toda la familia y se van a ir con una sonrisa”, enfatizó la ex Gran Hermano 2023 confiada en su nuevo proyecto.

Pensado para divertir y acompañar a los chicos en su tránsito de la pubertad a la adolescencia, y ¿por qué no? la adultez, los shows serán en la Sala Sin Piso de GEBA (Julio Argentino Noble 4100).

Julieta Poggio adelantó cómo será el show de Zoom, acercate más.

-¿De qué se trata, Juli?

-Lo que quisimos reflejar en Zoom, el show en vivo, es un poco de la esencia de los programas. No vamos a spoilear mucho, pero van a ver muchas de las cosas que ya se vieron, multiplicadas. O sea, es un show que tiene muchísimo baile, muchísimo canto, actuación.

Es un show 360 con múltiples escenarios, lo que permite que la gente esté muy participativa en todo, atenta a dónde están pasando las cosas. Realmente estamos muy, muy contentos ensayando a full para este show y para dar lo mejor a la gente que nos va a venir a ver.

Cómo será Zoom, acercate más, el show.

-Julián, ¿van a estar solos o va a haber más gente?

-Vamos a estar acompañados. El elenco se amplió, va a haber bailarines, entre ellos acróbatas. Se armó un grupito re lindo, por suerte, y de eso estamos muy contentos. Y esperamos que la buena energía también se la podamos transmitir al público.

-Lola, ¿vas a cantar en vivo, a hacer acrobacias?

-No sé si te diría que muchas acrobacias, porque acróbata no soy, me cuesta un poco, pero sí vamos a estar cantando, bailando y sí van a pasar muchas cosas que nos permite hacer la sala.

-Lola, ¿van a hacer el role play de los capítulos?

-Hay, hay role play.

Lola Poggio adelantó cómo será el show de Zoom, acercate más.

-¿Va a haber algo nuevo? ¿O van a repetir lo que ya está hecho?

Lola: -No, hay muchas cosas nuevas, las coreos están cambiadas. O sea, sí, los estribillos son los mismos, así que si se los aprendieron, van a poder bailar con nosotros. Pero las coreos están multiplicadas, están amplificadas, la verdad que es increíble.

Es un show que nosotros disfrutamos mucho y lo pasamos muy bien haciéndolo, entonces esperamos que la gente lo pueda pasar bien viéndolo, bailando y cantando con nosotros.

Julián Marín adelantó cómo será el show de Zoom, acercate más.

-Julián, vos, ¿cómo te sentís trabajando con ellas que son hermanas? ¿Se pelean entre ellas?

-Yo soy más estable que ellas podría decir. Tienen sus roces, como cualquier hermano, pero yo súper contento de laburar con ellas. Es una nueva experiencia, son súper talentosas y se formó un grupito re lindo.

Julián: “Soy más estable que Juli y Lola podría decir. Tienen sus roces, como cualquier hermano, pero yo súper contento de laburar con ellas”.

-Juli, en uno de los capítulos vi que hablaban de ghosteo y vos dijiste que te pasó, ¿por qué lo hiciste?

-Creo que Zoom es un programa que te ayuda en esta etapa de crecimiento, de la preadolescencia, donde surgen un montón de dramas, te cambia el cuerpo, te cambian los pensamientos, estás ahí que no sos ni muy chiquito ni muy grande. Surgen un montón de temáticas como el ghosteo, el bullying,

-Lola, ¿tocan más temáticas?

-La amistad, la hermandad, te empieza a cambiar la cabeza, la seguridad con uno mismo, la aceptación a uno mismo, la aceptación a otros y a entenderlos. Te sentís así.

-¿O sea, Juli, que aprovechaste lo malo que te pasó para ahorrarles el dolor a otras personas?

-Yo también quise poner mi experiencia personal y que la gente se pueda ver reflejada en eso. Entender que no están solos en esos distintos procesos.

Julieta Poggio adelantó cómo será el show de Zoom, acercate más.

-Lola, ¿a vos te escandaliza cuando escuchás a tu hermana hablar sobre su relación abierta? ¿O vas a imitarla?

-No sé si imitarla, quizá porque tengo otro tipo de relación, no tengo una relación abierta, tengo una relación monogámica. Y es lo que en este momento a mí me hace bien, pero no me escandaliza para nada.

Lola: “No tengo una relación abierta, tengo una relación monogámica. Y es lo que en este momento a mí me hace bien, pero no me escandaliza para nada”.

Estamos en un momento en el que la sociedad es otra, en la que se permiten un montón de pensamientos y de relaciones distintas.

Mientras se plantee con respeto y desde el principio me parece que puede tener cualquier tipo de relación y yo siempre la voy a bancar en lo que la haga feliz.

-¿Qué nos podés contar de tu noviazgo?

-El 12 de junio cumplo dos años ya, igual estamos hace dos años y medio, pero oficial dos años. Él ahora está trabajando en una aseguradora, se llama Juani y tiene 19 años.

Lola Poggio adelantó cómo será el show de Zoom, acercate más.

-¿Era compañero del colegio?

No del colegio, pero sí de la zona del colegio. Nos conocimos por amigos en común, así que algo tiene que ver el colegio ahí.

-Juli, ¿Cómo se porta Juani?

-Lo re bancamos. Mientras no haga llorar a mis hermanas, todo bien, si no, se la van a ver conmigo.

-Vos, Julián, ¿estás en pareja?

-Qué pregunta compleja la que me hacés. Me cuesta mucho expresarlo, pero estoy en algo con alguien que quiero mucho y nada, eso es todo lo que te puedo decir.

Julián Marín contó sobre su vida sentimental.

-¿No les parece que Julián necesita un role play para aclarar las cosas con su chica?

Julieta: -Todo se puede solucionar con un role play en la vida.

Lola: -A nosotros ya nos quedó el chiste, cada vez que tenemos una situación decimos “bueno, ¿qué te parece si hacemos un role play?”

Julieta: -Funciona el role play, funciona, está muy bueno la verdad.

-Julieta, en Zoom hablan mucho sobre la aceptación de uno mismo. ¿Qué pensás sobre las cirugías estéticas?

-Está buena la pregunta que me hacés, sobre todo también con el proyecto de Zoom, porque muchas chiquitas me siguen a mí, se dio naturalmente y yo creo que me siguen porque quizás ven esa seguridad que yo les transmito.

Julieta y Lola Poggio hablaron de su novios.

Hay un montón de capítulos de Zoom que también hablan de aceptarse a uno mismo, de que nadie te puede decir lo que te tenés que poner, lo que tenés que hacer, entonces está muy bueno también que chicas preadolescentes puedan tener este tipo de contenido y acompañarnos también en todo eso.

Julieta: “No me operaría nada. Cada uno es dueño de su cuerpo y de su vida y si les hace sentir mejor tener más tetas, bienvenido sea”.

-Lola, ¿qué pensás respecto de los retoques estéticos en el cuerpo?

-Yo también creo que estamos en un momento en el que por ahí los estándares de belleza se están rompiendo un poco.

Me parece genial porque en realidad se había creado un estándar de belleza hegemónica, y yo creo que primero la belleza viene de adentro y después lo de afuera.

Pero sé que el proceso de aceptación de uno mismo es algo que puede costar mucho, y que para todos es diferente.

Así se prepararon Julián Marín, Lola y Julieta Poggio para el show de Zoom, acercate a más.

Yo no lo haría conmigo. Pero justamente por eso, porque me interesa también trabajar esa aceptación de cómo soy, porque yo nací así y soy así y obviamente que hay días buenos y hay días malos.

Pero también me parece perfecto que si en tu proceso de aceptación te sirve hacer un retoque estético, estoy cien por ciento de acuerdo también.

El videoclip de uno de los temas de Zoom, acercate a más.

