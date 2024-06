La felicidad de Lola Poggio (18) es absoluta, ya que al despegue de su carrera como influencer se le sumó su segundo aniversario de novia con Juan Finn (19), y horas antes del festejo habló con Ciudad sobre cómo nació su amor.

“En todas las fotos que me ven con él me ven sonriendo. Porque eso es para mí, llega y mejora mi día, me hace reír, me olvido de los problemas”, halagó en Stories sobre un video.

Ahí, la protagonista de Zoom, acercate más, enfatizó enamoradísima: “Sobre todo, me hace la más feliz del mundo”.

El romántico posteo de Juan Finn, el novio de Julieta Poggio.

“Hoy son dos años de novia con la persona más maravillosa que tuve oportunidad de conocer. Te amo hasta el infinito, y quiero mil aniversarios más”, concluyó romántica Lola Poggio.

El romántico posteo de Lola Poggio por sus dos años de novia con Juan Finn.

LOLA POGGIO HABLÓ A FONDO CON CIUDAD DE SU NOVIAZGO CON JUAN FINN

“Todavía no convivimos, pero estamos mucho tiempo juntos, casi que convivimos”, aseguró en diálogo con Ciudad.

Lola Poggio habló con Ciudad sobre su noviazgo con Juan Finn.

Entonces, la panelista de Te Pido Mildis explicó: “Vivo con mis papás y todavía no tengo ganas de independizarme porque me llevo súper bien con ellos. Todavía no siento la necesidad”.

Lola Poggio y Juan Finn.

En cuanto al comienzo del noviazgo con el chico que conoció por amigos en común de la zona del colegio, Lola reveló: “Nos pusimos de novios en el Parque de la Costa”.

Lola Poggio y Juan Finn.

“Fue al atardecer en La Vuelta al Mundo, esperó hasta las seis y arriba de todo me preguntó si quería ser su novia. No me lo esperaba, pero fue re lindo. Estamos desde ese momento juntos, nunca tuvimos una crisis y no somos para nada celosos. Cero tóxicos”, detalló.

Lola Poggio y Juan Finn.

Aunque en otra nota con Ciudad había precisado que la relación con el joven que trabaja en una aseguradora había arrancado seis meses de manera informal, y allí se había diferenciado de su hermana, Julieta Poggio: “Tengo una relación monogámica”.