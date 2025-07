Santiago del Azar habló en Mujeres Argentinas de su separación de Melody Luz y la sorpresiva reconciliación con Alex Caniggia. "Nos separamos, ella tomó la decisión y sabía que podía llegar a pasar esto porque son una familia, tienen una hija. ¿Me duele? Sí. ¿Me molesta? No, me duele".

“¿Qué es lo que viste que te molestó tanto?“, indagó el periodista sobre el día que Melody y Alex se juntaron a hablar y luego se dieron otra oportunidad: “La llamé por teléfono y le mandé mensajes, no me respondía. Y agarré, salí con el perro a pasear, pasé por afuera de la casa, vi las luces prendidas y de repente veo las dos cabecitas tiradas en la cama”.

Foto: Amércia y Ciudad Magazine.

“Me puse muy triste, le toqué timbre, salió, me dijo, ‘¿qué querés?’ y le dije ‘acabo de pasar por afuera con el perro y están tirados en la cama’, me cerró la puerta, volví a tocar el timbre y no atendió. Ella dice que yo le golpeé la puerta, nunca lo hice, ni la insulté, no soy agresivo ni violento, lo único que quería era que no se vaya".

QUÉ DIJO SANTIAGO DEL AZAR DE LA POSIBILIDAD DE VOLVER CON MELODY LUZ

En el ida y vuelta con el cronista de Mujeres Argentinas, Santiago del Azar respondió si volvería con Melody Luz después del fin de su relación y la reconciliación de ella con Alex Caniggia.

“¿Creés que vas a recuperarla?", le consultó el movilero del programa matutino de eltrece y el cocinero contestó contundente y sin vueltas: “Ya no quiero, la verdad no quiero”.

