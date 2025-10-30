A menudo, Agustina Gandolfo comparte contenido de su día a día en su cuenta de Instagram y, esta vez, todo giró en torno a un video de su hijo.

En el video se ve a Theo en la mesa, comiendo algo y con una botella al lado. Pero es tal la concentración, que una seguidora se animó a hacer un picante comentario.

“Dios, tu marido realmente tiene una fotocopiadora de caras de orto. ¡Es increíble”, escribió la usuaria.

El bautismo de Theo, el hijo de Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez. CRÉDITO: Instagram/@agus.gandolfo

AGUSTINA GANDOLFO RECIBIÓ UN PICANTE MENSAJE

Tras compartir el video y recibir la respuesta de una seguidora, la pareja de Lautaro Martínez se tomó el caso con humor.

El polémico comentario que recibió Agustina Gandolfo por un video de su hijo con Lautaro Martínez | Créditos: Instagram @agus.gandolfo

Agustina subió una captura de la respuesta de la usuaria y acompañó con una risa: “Jajaja”.