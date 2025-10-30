A menudo, Agustina Gandolfo comparte contenido de su día a día en su cuenta de Instagram y, esta vez, todo giró en torno a un video de su hijo.
En el video se ve a Theo en la mesa, comiendo algo y con una botella al lado. Pero es tal la concentración, que una seguidora se animó a hacer un picante comentario.
“Dios, tu marido realmente tiene una fotocopiadora de caras de orto. ¡Es increíble”, escribió la usuaria.
AGUSTINA GANDOLFO RECIBIÓ UN PICANTE MENSAJE
Tras compartir el video y recibir la respuesta de una seguidora, la pareja de Lautaro Martínez se tomó el caso con humor.
Agustina subió una captura de la respuesta de la usuaria y acompañó con una risa: “Jajaja”.