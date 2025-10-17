El mundo del fútbol argentino sumó un nuevo capítulo de escándalo y cruces en redes sociales.Agustina Kogan, la joven que se hizo viral por declararse fanática de Lautaro Martínez, rompió el silencio en el programa Puro Show y mostró los mensajes privados que le envió Agustina Gandolfo, la esposa del delantero del Inter y la Selección argentina.

La historia comenzó cuando la joven empezó a subir videos a sus redes mostrando su simpatía por el jugador.

“Yo cuando digo ‘lo amo’ es porque me encanta cómo juega”, explicó en el programa, aunque aclaró que su fanatismo no implica nada más allá de la admiración deportiva.

Agustina Gandolfo contra la fan de Lautaro Martínez (Foto: captura de eltrece).

Según relató la propia Agustina, todo se desmadró cuando Gandolfo reaccionó a sus publicaciones.

“Me parece cualquier cosa que Agus venga a comentarme mi posteo cuando yo jamás la ataqué, jamás la nombré y jamás fui a decir que estuve o que quiero estar con Lautaro”, sostuvo.

Agustina Gandolfo contra la fan de Lautaro Martínez (Foto: captura de eltrece).

La joven aseguró que la esposa del futbolista no solo le respondió públicamente, sino que también le escribió por privado. “No es la primera vez que me escribe. La primera vez me puso: ‘Ja, ja, gato ridículo’”, contó, sorprendiendo a los panelistas.

Agustina Kogan, la fan de Lautaro Martínez (Foto: captura de eltrece).

Pero la situación escaló aún más. “Esto fue ahora: ‘Ja, ja, ja, te pasaste de atrevida. Ahora cagate reina. No te van a quedar ganas de publicar más nada. Para el Mundial, buscate otro que por acá no es’”, leyó en vivo, mostrando el mensaje que, según ella, le mandó Gandolfo.

LA RESPUESTA DE LA FAN Y EL TRASFONDO DEL CONFLICTO

Lejos de quedarse callada, Agustina respondió: “Jamás busqué que ella se sienta insegura en su relación. No quiero quedar como la supuesta amante de Lautaro Martínez. No lo soy, soy su fan y no lo voy a dejar de ser”.

La joven también aclaró que nunca tuvo contacto personal con el futbolista y que su presencia en el estadio fue por trabajo: “Me contactaron para trabajar en el estadio, fui de staff. Mi ticket lo decía, staff. Estaba ocupada vendiendo merch especial del partido”.

