La paciencia de la esposa de Lautaro Martínez con una fanática del Toro que se jacta de su cercanía con el goleador de la Selección Argentina se agotó, y Agustina Gandolfo la cruzó sin anestesia.

“Si me tuviese que preocupar por ese cachivache, chicos... Nos reímos todos de ella”, disparó la madre de Nina (4) y Theo Martínez (2) en X.

Luego fue al hueso: “No le quería dar engagement, pero le vamos a dar una mano a ver si le llega algún laburo y no tiene que trabajar con señores mayores que le pagan los palcos para presumir que se lo dio un jugador”.

Agustina Gandolfo se cruzó con una fan de Lautaro Martínez en X.

Ahí saltó Agustina Kogan a retrucar: “Te cuento que nadie me lo pagó. Me dieron ese vip. Querete un poco más, Agus. Sos linda. Yo lo amo (a Lautaro), soy su fan”.

El posteo de la polémica entre la esposa de Lautaro Martínez y una fan del Toro

Las provocaciones de Agustina Kogan hacia Agustina Gandolfo por su supuesta cercanía con Lautaro Martínez vienen de hace algunos meses, pero ahora se reactivó en la gira de la Selección por Estados Unidos.

La fan de Lautaro Martínez. (Foto: @agusskogan)

“¿Ya vieron la firma que tengo en mi gorrita?“, había posteado en referencia al autógrafo de... ¡Emiliano “Dibu” Martínez!

Luego, enfatizó que “al partido fui a trabajar”, mostrando credenciales de una empresa.

Agustina Kogan. (Foto: @agusskogan)

Por su parte, Agustina Gandolfo publicó una selfie con Lautaro Martínez y en otros posteos admitió que se levantó “rota los huevos” y al rato bromeó: “Volvemos a la transmisión normal, ya cada uno en su lugar, ja. Disculpen por ser tan atrevida”.

Agustina Gandolfo, la esposa de Lautaro Martínez. (Foto: @agus.gandolfo)