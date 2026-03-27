Agustina Gandolfo, esposa del futbolista Lautaro Martínez, decidió correrse por un momento de las imágenes perfectas que dominan las redes sociales y compartir una reflexión íntima que rápidamente generó identificación entre sus seguidores.

A través de sus historias de Instagram, la modelo mostró un costado poco habitual de su rutina diaria y cuestionó la idea de la vida ideal que suele verse en plataformas digitales.

Acostumbrada a publicar contenido vinculado al fitness, la moda y la vida familiar, la influencer Agustina Gandolfo sorprendió con un mensaje sincero que rompió con la estética cuidada que caracteriza a muchos perfiles públicos.

Junto a una imagen en la que se la veía cansada, escribió: “Hoy mi día no fue aesthetic ni estuvo lleno de planes”.

Agustina Gandolfo mostró su faceta más real: qué reflexión dejó la esposa de Lautaro Martínez | Créditos: Instagram @agus.gandolfo

EL DESCARGO DE AGUSTINA GANDOLFO

“Hace días que no duermo bien, estoy sin mucha energía, no tengo ganas de entrenar, tengo varios pendientes que debería resolver hoy y aún no toco nada, almorcé lo que dejaron mis hijos anoche, directo del tupper. Y también está bien”, expresó.

Agustina Gandolfo mostró su faceta más real: qué reflexión dejó la esposa de Lautaro Martínez | Créditos: Instagram @agus.gandolfo

Y agregó: “No se dejen engañar por la vida perfecta y aesthetic que muestran muchos famosos e influencers en redes. Hay un montón que no se ve. Y lo real también está bien”.