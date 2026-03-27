Agustina Gandolfo, esposa del futbolista Lautaro Martínez, decidió correrse por un momento de las imágenes perfectas que dominan las redes sociales y compartir una reflexión íntima que rápidamente generó identificación entre sus seguidores.
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A través de sus historias de Instagram, la modelo mostró un costado poco habitual de su rutina diaria y cuestionó la idea de la vida ideal que suele verse en plataformas digitales.
Acostumbrada a publicar contenido vinculado al fitness, la moda y la vida familiar, la influencer Agustina Gandolfo sorprendió con un mensaje sincero que rompió con la estética cuidada que caracteriza a muchos perfiles públicos.
Junto a una imagen en la que se la veía cansada, escribió: “Hoy mi día no fue aesthetic ni estuvo lleno de planes”.
EL DESCARGO DE AGUSTINA GANDOLFO
“Hace días que no duermo bien, estoy sin mucha energía, no tengo ganas de entrenar, tengo varios pendientes que debería resolver hoy y aún no toco nada, almorcé lo que dejaron mis hijos anoche, directo del tupper. Y también está bien”, expresó.
Y agregó: “No se dejen engañar por la vida perfecta y aesthetic que muestran muchos famosos e influencers en redes. Hay un montón que no se ve. Y lo real también está bien”.