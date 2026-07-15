Gastón Soffritti habló sobre su costado laboral menos conocido en una charla con Mario Pergolini en Otro día perdido. Lejos de los sets de televisión, el actor repasó su historial como emprendedor serial, marcado por más desaciertos que éxitos. “Me equivoqué mil veces y tengo cierto camino recorrido que hace que me administre mejor”, reconoció.

El actor contó que su faceta empresarial arrancó a los 22 años junto a dos socios, viajó a Nueva York con la idea de comprar los derechos de obras de Broadway para llevarlas a Buenos Aires. El primer intento fue un rechazo de la empresa que representaba a Laura Eason, autora de House of Cards, pero no se dieron por vencidos: le escribieron directamente a ella y lograron cerrar el acuerdo.

Gastón Soffritti y Mario Pergolini (Fotos: capturas eltrece)

“Fuimos a Estados Unidos, la conocimos, dijo: ‘Bueno, dale, se las vendo’”, relató Soffritti. Así, produjo una obra junto a Guillermina Valdés que se mantuvo seis meses en la calle Corrientes.

El recorrido de Soffritti fuera de la actuación no se limitó al teatro. En 2019 abrió Pappa’s Hot, un local de papas fritas artesanales en Liniers, con la idea de diversificar sus ingresos. Sin embargo, la pandemia frenó el proyecto y el local tuvo que cerrar antes de consolidarse.

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Tiempo después, relanzó la propuesta como Papa’s Blues en Ramos Mejía, sumando hamburguesas y cerveza al menú. El propio actor reconoció que ese ciclo también tuvo altibajos y no logró el éxito esperado.

En 2023, junto a Cande Molfese y Fernando Blanco, apostó por el streaming con Loft, un canal que transmitía en simultáneo por YouTube y Twitch. El proyecto arrancó en abril, pero la audiencia no acompañó y, dos meses después, el canal cerró sus transmisiones en vivo.

Fotos: capturas eltrece

A pesar de los tropiezos, Soffritti no esquivó el tema y explicó que hoy toma decisiones con más información. “Uno va viendo dónde le va mejor. Me equivoqué mil veces”, le contó a Pergolini.

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Ahora, antes de embarcarse en un nuevo proyecto, hace consultorías, habla con su familia y busca absorber todo lo posible del mundo empresarial. “Hago consultorías también y absorbo todo lo que puedo del mundo empresarial para que sea lo más serio posible”, detalló.

El actor también reflexionó sobre la importancia de ajustar los números y no armar equipos demasiado grandes, un error que le costó caro en el pasado. “También esto no deja de ser un negocio: si no dan los números, es difícil que alguien te banque”, admitió.

Gastón Soffritti y Mario Pergolini (Fotos: capturas eltrece)

Soffritti contó que su relación con el dinero viene de lejos. Desde chico, cuando empezó a trabajar en televisión, tuvo que aprender a administrar sus ingresos en un contexto familiar difícil: sus padres se separaron durante la crisis de 2001 y perdieron gran parte de lo que tenían. “Me tocó ayudar bastante en algún momento”, recordó.

Con el tiempo y tras varios errores, entendió que la plata había que invertirla. “Lo aprendí quizá un poco más tarde de lo que me hubiese gustado”, reconoció. Actualmente, Soffritti lidera una productora y se destaca por sus videos virales en redes sociales, donde cocina en casas de desconocidos, un formato que le permitió llegar a nuevas audiencias más allá de la actuación.

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