Muchos famosos asistieron a la pre inauguración de Art Masters, la primera experiencia de realidad virtual aumentada en Argentina que propone un recorrido por cinco cuadros ​emblemáticos del Museo del Prado.

Las fotos de los famosos en Art Masters

Estuvieron presentes, entre otras personalidades, Verónica Varano, Guillermina Valdés, ​Pamela David, Nico Francella, Nequi Galotti, Peto Menahem, Fernán Miras​ con Eugenia Zicavo, Teresa Calandra, Vanesa González, Flavio Mendoza, Federico D´Elía, Tamara Pettinato, Lalo Mir, Bobby Flores, ​El Chavo Fucks, Gastón Sofritti, Sabrina Garciarena y Germán Paoloski, ​Marco Antonio Caponi,​ Vanesa Gonzalez, Martín Slipak, Sebastian Decaro, el Secretario de Cultura de La Nación Leonardo Cifelli, Luciana Rubinska, Agustina Kampfer, Santiago Bilinkis, Daniel Malnatti, Jey Mammon, Silvia Lospenato, Karina Banfi, Cecilia Todesca, Bernarda Llorente y Mercedes Marco del Pont.

Qué es Art Masters

Desarrollada por Acciona Cultura en colaboración con el prestigioso Museo del Prado, esta muestra itinerante propone un viaje sensorial único que combina historia, arte y tecnología de vanguardia.

A través de entornos tridimensionales y storytelling interactivo, los visitantes podrán explorar desde adentro cinco obras maestras de artistas como Velázquez, Goya, Rubens, El Bosco y Veronese.

Permanecerá en La Rural, a partir del 4 de septiembre

👉 Martes a Viernes: 12:00 a 20:00 hs.

👉 Sábados y Domingos: 10:00 a 20:00 hs.

📍 El ingreso es por Av. Santa Fe 4363 (Pabellón Frers, La Rural).