Art Masters es una experiencia de realidad virtual aumentada única, inspirada en las obras maestras del Museo del Prado, desde el 4 de septiembre en La Rural, Pabellón Frers, Buenos Aires.

Una inmersión artística nunca antes vista: arte, historia y tecnología en un solo viaje

Por primera vez en Argentina, ART MASTERS presenta una exposición innovadora que fusiona el arte clásico con la última tecnología en realidad virtual multiusuario (RVM). Esta muestra ofrece un recorrido inmersivo y sensorial por algunas de las obras más emblemáticas del Museo del Prado, permitiendo al público explorar el interior de los cuadros como nunca antes.

Desarrollada por ACCIONA Cultura en colaboración con el prestigioso museo español, esta experiencia transforma la forma de ver, sentir y entender el arte.

¿Qué incluye la experiencia?

👨‍🎨 Un guía virtual y un museo que cobra vidaEl recorrido es guiado por un entrañable personaje: un guardia del museo en su último día de trabajo, que lleva al visitante a espacios habitualmente cerrados al público, como el taller de restauración o la sala de guardias.

🖼️ Obras maestras que cobran vidaExplorá desde adentro cinco piezas icónicas del arte europeo:

Las Meninas – Diego Velázquez

El Jardín de las Delicias – El Bosco

El Aquelarre – Francisco de Goya

Venus y Adonis – Paolo Veronese

El Sentido de la Vista – Rubens y Jan Brueghel

Una experiencia inmersiva en tres etapas:

Galería física introductoriaUn espacio que contextualiza el legado del Museo del Prado y las obras seleccionadas. Realidad Virtual Inmersiva Multiusuario (RVM)Viví un recorrido dentro de los cuadros con entornos 3D, efectos sensoriales y narrativa interactiva. Galería de cierre interactivaUn espacio de reflexión para profundizar en los símbolos y significados de las obras exploradas.

Excelencia artística y rigor histórico

La curaduría estuvo a cargo del equipo del Museo del Prado bajo la dirección de Alejandro Vergara, jefe de Conservación de Pintura Flamenca. Cada detalle visual y narrativo fue cuidadosamente supervisado para ofrecer una experiencia fiel, educativa y profundamente emocional.

📍 Información útil