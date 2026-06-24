En medio de la polémica desatada por la fake news sobre el padre de Lionel Messi que difundió Luzu TV, Mario Massaccesi lanzó una frase al aire que encendió las redes: “Siempre la culpa es de la producción”.

El conductor de Todo Noticias aprovechó un desperfecto técnico propio —varios segundos sin audio— para soltar una ironía que muchos interpretaron como un palito directo a Flor Peña y a Nicolás Occhiato.

El timing no fue casual. La frase llegó justo después de que el dueño de Luzu TV intentara deslindar su responsabilidad en el episodio de la información falsa, cargando las culpas sobre la producción y sobre quien dio la noticia en pantalla.

Siempre la culpa es de la producción. Y de lo que te cantan por la cucaracha, ni te lo digo. Disparó Massaccesi Por: Captura

Massaccesi, con la sutileza característica de quien conoce bien los códigos del medio, pareció devolver el guante desde la pantalla de TN.

EL MOMENTO EN TN QUE NADIE ESPERABA

El incidente ocurrió durante una transmisión en vivo cuando el audio del programa se cortó por varios segundos. Al restablecerse el sonido, Massaccesi no desperdició el momento: aprovechó el error técnico para disparar su irónica frase con una sonrisa que lo decía todo.

El veterano conductor de TN sabe mejor que nadie que en televisión, cuando algo sale mal, la responsabilidad raramente cae en un solo lugar. Crédito: captura TN

La situación no quedó ahí: minutos después, el programa volvió a sufrir problemas cuando se filtraron audios y micrófonos abiertos generaron una superposición de sonidos al aire, lo que le añadió una cuota de humor involuntario a la escena.

En redes sociales, los usuarios no tardaron en reaccionar. Mientras algunos celebraron la puntería de Massaccesi, otros recordaron que, según versiones que circularon en su momento, el error original en Luzu TV habría tenido su origen en una falla del propio Occhiato y no únicamente de su equipo de producción.