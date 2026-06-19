Baby Etchecopar lanzó una contundente editorial contra Nico Occhiato y Luzu TV luego de que en ese canal de streaming se difundiera una falsa noticia sobre la salud de Jorge Messi, padre del capitán de la selección argentina. El conductor de A24 apuntó con todo contra el dueño del canal y contra Florencia Peña, quien protagonizó el bochornoso momento al aire.

“Rogale a San Pedro que Messi no diga: esta noticia me hizo mierda, me voy a ver a mi viejo a Buenos Aires, no juego”, disparó Etchecopar visiblemente enojado, graficando el daño que, según él, podría haber generado la información falsa en el seno del plantel.

BABY ETCHECOPAR CONTRA OCCHIATO: “LA CULPA ES DEL DUEÑO DEL CANAL”

Para Baby, la responsabilidad del episodio no recae sobre Florencia Peña sino sobre Nico Occhiato. “Yo no defiendo a Florencia Peña. No se puede defender a alguien que no tiene la culpa porque la culpa es del dueño del canal“, sostuvo el conductor. Y cuestionó duramente la ausencia de Occhiato durante la crisis: “Tendrías que haber tomado el primer vuelo de Miami para acá”.

Etchecopar recordó además que Occhiato tiene una foto con Messi luciendo la marca de su canal. “A los amigos no se los usa”, sentenció.

El lapidario ataque de Baby Etchecopar contra Nico Occhiato tras el escándalo en Luzu TV: "Es un rejunte de gente con micrófono" Crédito Captura América 24

En cuanto a Peña, Baby aclaró que no la “tira bajo un tren” pero sí marcó que lo que hizo “es inconcebible”. “No es periodista, es un rejunte de gente con micrófono. Para ella era lo mismo decir eso que decir que cayó un plato volador en la Avenida Belgrano”, remarcó.

EL STREAMING EN LA MIRA: “ESTO QUE PASÓ FUE UNA BOMBA, FUE TERRIBLE”

Baby aprovechó el episodio para hacer un análisis más amplio sobre el fenómeno del streaming y sus diferencias con los medios tradicionales. “Nosotros, para todo el país, metemos tres o cuatro millones de personas con un punto de rating. Ellos llegan a 80.000 y los recortan. Es menos de un punto”, comparó.

El conductor también cuestionó a los auspiciantes que invierten en plataformas sin estructura ni experiencia: "Las marcas que creyeron en el verso ponen fortuna a las patas de estos pibes que hoy armaron un quilombo mundial. No nacional, mundial."

Finalmente, Baby reclamó mayor regulación para los medios digitales: “La persona que maneja información en un streaming, en una radio FM o en un canal tiene que tener la misma responsabilidad. Tengamos cuidado con los streamings”.