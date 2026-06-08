Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de que en Infama aseguraran que estaría vendiendo su lujosa mansión ubicada en el Lago di Como, una de las zonas más exclusivas y cotizadas de Italia.

Sin embargo, la empresaria no tardó en recoger el guante y respondió de manera contundente desde sus redes sociales. Tras viralizarse un posteo de América que anunciaba la supuesta operación inmobiliaria, Wanda fue categórica y escribió una sola frase que alcanzó para desmentir la información: “¡Fake! (¡Falso!)”.

La reacción de la conductora llegó pocas horas después de que en el ciclo de espectáculos brindaran detalles sobre la propiedad y los motivos detrás de la presunta venta: “Tiene una deuda muy grande de tasa municipal, dejaron de pagar los impuestos de la casa hace rato. La vende con deudas”, afirmó el panelista Santiago Sposato al aire, generando un fuerte revuelo.

Foto: Capturas de X (@wanditanara) Por: Fabiana Lopez

La vivienda, considerada una verdadera joya inmobiliaria, cuenta con ocho dormitorios, cuatro baños y capacidad para guardar tres vehículos. Además, está emplazada en una de las regiones más exclusivas de Europa.

Mientras la información continúa generando repercusiones, Wanda eligió responder de la forma más directa posible y negó de plano la versión sobre la venta de la mansión que comparte parte de su historia familiar y patrimonial en suelo italiano.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

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LAS IMÁGENES QUE CONFIRMAN QUE WANDA NARA Y MARTÍN MIGUELES SIGUEN JUNTOS: “FAMILIA”

Después de semanas de especulaciones sobre el presente de su relación, Wanda Nara y Martín Migueles volvieron a dar señales contundentes de que el romance sigue en pie.

Esta vez fue la propia conductora y empresaria quien compartió una imagen que no pasó inadvertida en sus redes sociales. En la postal se la pudo ver junto al empresario y el resto de su círculo más íntimo durante una salida especial, acompañada por una palabra que muchos interpretaron como toda una declaración: “Familia”.

El grupo eligió disfrutar de la función de Annie, el exitoso musical que se presenta en el Teatro Broadway y que protagonizan Lizy Tagliani, Julieta Nair Calvo y Miguel Ángel Rodríguez y gran elenco.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

Pero la foto no fue la única prueba del gran momento que atraviesan. En las imágenes de prensa del espectáculo también se pudo ver a Wanda y Martín compartiendo la velada desde las butacas, muy cerca el uno del otro y atentos a cada momento de la obra.

La presencia de ambos en el teatro volvió a alimentar las versiones de que la pareja está más consolidada de lo que muchos creían. De hecho, lejos de ocultarse, esta vez se mostraron en un plan familiar y rodeados de los seres queridos de la mediática. Y aunque ninguno de los dos hizo declaraciones sobre el estado de la relación, las imágenes hablaron por sí solas.