Mientras brilla con la camiseta de Noruega en el Mundial 2026 y atraviesa el mejor momento de su carrera, Erling Haaland quedó en el centro de la escena por un motivo inesperado: un viejo video en el que se lo ve rapeando junto a un grupo de amigos futbolistas.

El material fue difundido por Paula Varela en Lape Club Social (América) y generó sorpresa inmediata entre los fanáticos, que están acostumbrados a ver al delantero con un perfil bajísimo y una vida privada bajo siete llaves.

En las imágenes, grabadas años atrás, antes de que se transformara en una de las máximas figuras del fútbol mundial, el noruego aparece cantando y rapeando con total desparpajo, en una faceta completamente opuesta a la que suele mostrar en público.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Brazil v Norway - New York New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 5, 2026 Norway's Erling Haaland celebrates after the match as Norway qualify for the quarter finals of the World Cup REUTERS/Dylan Martinez Por: REUTERS

EL PRESENTE BRILLANTE DEL GOLEADOR NORUEGO

Con apenas 25 años, el delantero del Manchester City vive un momento consagratorio. En los últimos días fue determinante en la histórica victoria de Noruega frente a Brasil, con un doblete que le permitió a su selección meterse en los cuartos de final del Mundial 2026.

Puertas afuera de la cancha, sin embargo, Haaland es todo lo contrario a una estrella mediática. Desde el inicio de su carrera eligió preservar su intimidad y muy pocas veces comparte detalles de su vida personal.

Crédito: América

Desde hace varios años está en pareja con Isabel Haugseng Johansen, a quien conoce desde la infancia, cuando ambos coincidían en el Bryne FK, el club donde el goleador dio sus primeros pasos en el fútbol. A fines de 2024 se convirtieron en padres de su primer hijo, aunque decidieron mantener en total reserva tanto su identidad como los detalles de su vida familiar.



