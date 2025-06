Siempre cercana a sus seguidores, Barby Franco abrió nuevamente la cajita de preguntas en sus redes sociales y respondió con sinceridad a las inquietudes sobre su vida personal y familiar.

Una de las preguntas más repetidas fue: “¿Qué hacés con la ropa de Sarah que no le va más?”. Sin rodeos, la modelo contestó: “La regalamos o donamos”, dejando en claro su compromiso con la solidaridad y el desapego.

Barby Franco contó qué hace con la ropa que Sarah ya no usa y reveló detalles de su crianza. Crédito: Instagram

LA EXPERIENCIA DE DEJAR EL PAÑAL: UN PROCESO SORPRENDENTEMENTE SIMPLE

Otra de las consultas giró en torno al proceso de dejar el pañal, algo que suele generar preocupación en muchas familias. Sin embargo, Barby sorprendió con su respuesta: “De un día para el otro me dijo ‘mamá, no más pañal’ y desde ese día avisa cada vez que quiere ir al baño. Me la hizo re fácil”.

La naturalidad con la que Sarah Burlando, su hija con Fernando Burlando, atravesó esta etapa despertó admiración entre sus seguidores.

LA ETAPA DE LOS “TERRIBLES DOS” VIVIDA CON AMOR Y PACIENCIA

Cuando le preguntaron qué es lo que más disfruta de la maternidad, Barby respondió con ternura: “Todo. Estamos en la etapa de los terribles 2, pero con paciencia, amor y diversión la estamos llevando”. Con esta frase, la influencer dejó en claro que prioriza el vínculo emocional y la conexión cotidiana con su hija, más allá de los desafíos típicos del crecimiento.