El 26 de abril se llevaron a cabo los Martín Fierro de la Moda, evento en el que Luis Ventura, presidente de Aptra, coincidió cara a cara con Nico Occhiato tras la polémica generada por los Martín Fierro de Streaming 2025.

El creador de Luzu TV había cuestionado el sistema de votación de los premios e incluso le pidió a su comunidad que no participe. Su postura generó fuertes repercusiones y enojo, no solo en Ventura, sino también en Telefe, señal en la que Occhiato condujo La Voz Argentina.

Al día siguiente de la ceremonia, Ventura habló en La Mañana con Moria y reveló que Occhiato se acercó a saludarlo cordialmente cuando se retiraba del evento, tras haber ganado la estatuilla a Mejor estilo masculino en big show por La Voz Argentina. Sin embargo, dejó en claro que no olvida el conflicto del año pasado.

Luis Ventura, cara a cara con Nico Occhiato tras la polémica por los Martín Fierro (captura de eltrece)

Así fue el tenso encuentro entre Luis Ventura y Nico Occhiato en los Martín Fierro de la Moda

“Me vino a saludar. Se despidieron (con Flor Jazmín Peña). En el Martín Fierro de Streaming tuvimos un cruce”, contó Ventura.

Luego explicó el trasfondo de su enojo: “No lo quise dejar con la última palabra en algo que me parecía incorrecto, sobre todo con algo que le dio y le da de comer. Le quise poner un límite”.

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña en los Martín Fierro de la Moda (Foto de Movilpress)

En la misma línea, Ventura fue más duro con Occhiato: “Él ganó en Poducción de streaming, pero salió a decir que no participen, cuando él había comido de eso. En La Voz también comió del voto telefónico, y no se la dejé pasar”.

Ventura cerró con una frase contundente sobre el conductor: “Al pibe había que meterle un correctivo. Decía algo que era desmerecedor de su pan, de algo que le había dado de comer y del canal que lo tenía contratado. Hay que valorar a los empleadores”.