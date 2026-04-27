El 26 de abril se llevaron a cabo los Martín Fierro de la Moda, evento en el que Luis Ventura, presidente de Aptra, coincidió cara a cara con Nico Occhiato tras la polémica generada por los Martín Fierro de Streaming 2025.
El creador de Luzu TV había cuestionado el sistema de votación de los premios e incluso le pidió a su comunidad que no participe. Su postura generó fuertes repercusiones y enojo, no solo en Ventura, sino también en Telefe, señal en la que Occhiato condujo La Voz Argentina.
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Al día siguiente de la ceremonia, Ventura habló en La Mañana con Moria y reveló que Occhiato se acercó a saludarlo cordialmente cuando se retiraba del evento, tras haber ganado la estatuilla a Mejor estilo masculino en big show por La Voz Argentina. Sin embargo, dejó en claro que no olvida el conflicto del año pasado.
Así fue el tenso encuentro entre Luis Ventura y Nico Occhiato en los Martín Fierro de la Moda
“Me vino a saludar. Se despidieron (con Flor Jazmín Peña). En el Martín Fierro de Streaming tuvimos un cruce”, contó Ventura.
Luego explicó el trasfondo de su enojo: “No lo quise dejar con la última palabra en algo que me parecía incorrecto, sobre todo con algo que le dio y le da de comer. Le quise poner un límite”.
En la misma línea, Ventura fue más duro con Occhiato: “Él ganó en Poducción de streaming, pero salió a decir que no participen, cuando él había comido de eso. En La Voz también comió del voto telefónico, y no se la dejé pasar”.
Ventura cerró con una frase contundente sobre el conductor: “Al pibe había que meterle un correctivo. Decía algo que era desmerecedor de su pan, de algo que le había dado de comer y del canal que lo tenía contratado. Hay que valorar a los empleadores”.