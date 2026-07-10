La guerra por el Trono de Hierro todavía tiene varios capítulos por delante. Tras el impactante final de la segunda temporada, House of the Dragon regresó con nuevos episodios que prometen profundizar el enfrentamiento entre los Verdes y los Negros, las dos facciones de la familia Targaryen que disputan el control de los Siete Reinos.

La tercera temporada desembarcó en HBO Max recientemente, y en 8 episodios continuará adaptando Fuego y sangre, la novela de George R. R. Martin que narra la historia de la dinastía Targaryen casi dos siglos antes de los acontecimientos de Game of Thrones.

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La serie fue creada por Ryan Condal junto al propio Martin, quien además participa como productor ejecutivo. Tras dirigir varios episodios de las temporadas anteriores, Alan Taylor vuelve como uno de los realizadores principales de esta nueva entrega.

De qué trata la temporada 3 de House of the Dragon

La nueva temporada retoma la historia inmediatamente después de la batalla de Rook’s Rest, uno de los episodios más importantes del conflicto conocido como la Danza de los Dragones.

Con los dos bandos decididos a llevar la guerra hasta las últimas consecuencias, la disputa por el Trono de Hierro entra en una etapa mucho más violenta. Rhaenyra Targaryen intenta consolidar su posición como reina legítima, mientras que Aegon II y sus aliados buscan mantener el poder conquistado en King’s Landing.

La nueva temporada retoma la historia inmediatamente después de la batalla de Rook's Rest.

Los nuevos episodios también muestran el avance de varios enfrentamientos militares que apenas comenzaron a desarrollarse en la segunda temporada y que representan algunos de los momentos más importantes del libro de George R. R. Martin.

Qué personajes regresan y estreno de episodios

Emma D’Arcy vuelve a interpretar a Rhaenyra Targaryen, mientras que Olivia Cooke retoma el papel de Alicent Hightower.

También regresarán Matt Smith como Daemon Targaryen, Tom Glynn-Carney como Aegon II, Ewan Mitchell como Aemond Targaryen, Harry Collett como Jacaerys Velaryon, Bethany Antonia como Baela Targaryen y Phia Saban como Helaena Targaryen.

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Además, la nueva temporada incorporará personajes clave de Fuego y sangre que todavía no habían aparecido en la serie y que tendrán un papel determinante en el desarrollo de la guerra civil entre los Targaryen.

El primer episodio se estrenó el 21 de junio, y cada domingo saldrá a la luz uno nuevo, para finalizar el 9 de agosto con el capítulo final.

La guerra por el Trono de Hierro todavía tiene varios capítulos por delante.

Qué esperar del futuro de la serie

Ryan Condal adelantó que la historia necesitará una cuarta temporada para completar la adaptación de la Danza de los Dragones. La intención de HBO es desarrollar el conflicto con un ritmo similar al del libro, sin condensar las principales batallas en una única entrega.

La expectativa es que la tercera mantenga el nivel de audiencia y repercusión gracias a un conflicto cada vez más abierto y al crecimiento de los personajes principales.

Cómo es el reparto de la temporada 3 de House of the Dragon