La confirmación de que BTS se presentará en Argentina el próximo 23 de octubre desató una verdadera revolución en Buenos Aires.

Aunque todavía faltan meses para el recital, un grupo de seguidoras y seguidores ya instaló carpas en las inmediaciones del Estadio Monumental, anticipando lo que promete ser uno de los eventos musicales más convocantes del año.

El fenómeno no es nuevo, pero cada visita de BTS vuelve a superar sus propios récords. La banda, convertida en emblema global del K-pop, moviliza multitudes en cada país que pisa.

En Argentina, su fandom —conocido como ARMY— volvió a demostrar que la pasión no entiende de calendarios ni de temperaturas.

BTS revoluciona Argentina: toca el 23 y 24 de octubre y sus fans ya acampan en River Por: REUTERS

LAS FANS DE BTS YA ACAMPAN EN RIVER

La postal sorprendió a vecinos y usuarios en redes sociales: reposeras, mantas, gazebos improvisados y grupos organizados que ya se turnan para sostener la vigilia. El objetivo es claro: conseguir los mejores lugares posibles cuando llegue el día del show y vivir la experiencia completa desde la previa.

Lo llamativo es que, hasta el momento, la productora responsable del evento no confirmó oficialmente la locación. Sin embargo, el Estadio Monumental aparece como la sede más probable para albergar las fechas del 23 y 24 de octubre.

Con capacidad para más de 80 mil personas tras su última remodelación, el estadio de River Plate se perfila como el único espacio capaz de contener la magnitud del espectáculo.

Para buena parte del fandom, la espera es parte esencial del ritual. No se trata solo de ver a sus ídolos sobre el escenario, sino de compartir la ansiedad colectiva, intercambiar merchandising, organizar actividades y reforzar vínculos que muchas veces nacieron en redes sociales. La experiencia, aseguran, comienza mucho antes de que se apaguen las luces.