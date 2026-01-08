Apenas unas semanas después de concluir su primera gira norteamericana con entradas agotadas, el grupo global femenino nominado al GRAMMY® KATSEYE lanza “Internet Girl”, una canción que rápidamente se convirtió en la favorita de los fans tras ser adelantada durante la gira.

Disponible a través de HYBE x Geffen Records, “Internet Girl” explora el caos de estar en línea, apoyándose en la ironía, la hipervisibilidad y la performatividad de la identidad digital.

El tema resulta natural para KATSEYE, quienes recientemente fueron coronadas Artista Global del Año de TikTok. En la canción se mueven con fluidez entre la autoexpresión y la sátira; fue producida por Mattman & Robin (Taylor Swift, Imagine Dragons). Es pop autoconsciente con sentido del humor.

Coveteur dijo: “Confía, esta nueva canción de @katseyeworld estará en repetición indefinida…”.

Al proclamar “Internet Girl” como “instantáneamente adictiva”, Sweety High señaló: “Para el segundo coro, personas que nunca habían escuchado la canción ya se movían como si la hubieran reproducido cien veces”.

Los Angeles Times declaró: “KATSEYE nunca ha ofrecido menos que una actuación demoledora en su breve vida como [grupo]” y habló con el grupo justo antes del inicio de la gira para este reportaje.

Complex otorgó a sus shows en Nueva York “10 de 10 rotundos”. The Dallas Observer afirmó: “La primera gira de KATSEYE demuestra lo que los fans ya saben: son lo próximo grande… No es K-pop. No es el estrellato occidental como lo conocemos. Sí, son increíbles. Y además, son únicas”.

Además de una nominación a Mejor Artista Nuevo, KATSEYE está nominada a un Premio GRAMMY a Mejor Interpretación Pop de Dúo/Grupo por su sencillo revelación “Gabriela”.

La canción aparece en BEAUTIFUL CHAOS (HYBE x Geffen Records), que debutó en el top cinco del Billboard 200.

El EP también incluye otro éxito del Billboard Hot 100, “Gnarly”, que ha acumulado más de 647 millones de reproducciones globales combinadas. “Gnarly” alcanzó el puesto número 2 en la lista de The New York Times de las Mejores Canciones de 2025 y también apareció en listados de NME, Stereogum y FADER.

Aclamada por Rolling Stone y Billboard como una de las mejores canciones del año, “Gabriela” estuvo entre las cinco letras más buscadas en Google en su Year In Search.

KATSEYE (Foto de prensa)

El grupo también obtuvo un lugar en la lista de The New York Times de “Las 67 personas más elegantes de 2025”. Cuando GAP eligió a KATSEYE para su campaña otoño 2025 “Better in Denim”, el comercial se volvió viral de inmediato, ya que los fans comenzaron a publicar clips replicando los movimientos del anuncio coreografiado por Robbie Blue.

Como señaló Bustle: “Parece que prácticamente todo lo que hace el grupo se vuelve viral…”. KATSEYE aparece a lo largo del número especial “Year In Culture” de New York Magazine.

KATSEYE —integrado por Daniela (cubano-venezolana estadounidense, de Atlanta, GA), Lara (india, de Nueva York, NY), Manon (ghanesa-italiana, de Zúrich, Suiza), Megan (chino-estadounidense, de Honolulu, HI), Sophia (Manila, Filipinas) y Yoonchae (Seúl, Corea del Sur)— es el primer grupo de su tipo, forjado bajo los altos estándares del sistema del K-pop, como se vio en el innovador programa Dream Academy de HYBE y Geffen Records y su desarrollo artístico (y posteriormente, en la docuserie de Netflix Pop Star Academy: KATSEYE).