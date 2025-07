KATSEYE lanzó su nuevo EP, BEAUTIFUL CHAOS, a través de HYBE x Geffen Records.

El conjunto de cinco canciones explora los desafíos de construir una identidad significativa en una era digital donde la realidad está curada y la autenticidad lucha contra el algoritmo.

Como señaló Rolling Stone en este artículo: “Con Beautiful Chaos, el grupo demuestra que su fuerte amistad e individualidad brillante han llegado para quedarse.… Beautiful Chaos muestra la diversidad de sus estilos y la versatilidad vocal”.

Como continuación de su EP debut SIS (Soft Is Strong) – que debutó en el puesto N.º 1 en las listas Emerging Artists y Heatseekers Albums de Billboard a finales de 2024 – BEAUTIFUL CHAOS incluye el nuevo sencillo de KATSEYE, “Gameboy”.

Foto: gentileza de prensa.

Con su mezcla de letras audaces y texturas dulces, no es difícil ver por qué el grupo la describe como la hermana mayor de “Touch”, una canción del EP SIS.

KATSEYE – compuesto por Daniela (cubano-venezolana-estadounidense, de Atlanta, GA), Lara (india, de New York, NY), Manon (ghanesa-italiana, de Zúrich, Suiza), Megan (chino-estadounidense, de Honolulu, HI), Sophia (Manila, Filipinas) y Yoonchae (Seúl, Corea del Sur) – está celebrando el lanzamiento de BEAUTIFUL CHAOS con un evento de tailgating hoy en Hollywood, en colaboración con Urban Outfitters, y una firma de discos con entradas agotadas en Barnes & Noble en The Grove en Los Ángeles, mañana, 28 de junio.

Foto: gentileza de prensa.

Después de que el mundo las viera competir y unirse a través del innovador programa de desarrollo artístico y show Dream Academy de HYBE y Geffen Records (y posteriormente en la docuserie de Netflix, Pop Star Academy: KATSEYE), la idea de un “caos hermoso” se volvió curiosamente reconfortante para el grupo. Trabajando con colaboradores como Justin Tranter (Selena Gomez, Chappell Roan), Andrew Watt (Lady Gaga, Jungkook), John Ryan (Sabrina Carpenter) y Kristin Carpenter (Nessa Barrett, JISOO), KATSEYE prospera en la tensión entre la suavidad y la fuerza, el acabado pulido y el poder crudo, la precisión y la rebeldía en su nuevo EP.

TODA LA DATA SOBRE EL EP

Destacan en el EP “Mean Girls”, un himno que elige la gracia sobre el drama, y “M.I.A”, que ofrece una energía intensa con un ritmo impactante — un telón de fondo apropiado para afirmar el propio valor. La canción principal, “Gnarly”, ya acumula más de 100 millones de reproducciones globales combinadas, fue descrito como una “joya hyper pop” candidata a “canción del verano 2025” por The FADER. KATSEYE interpretó “Gnarly” en la entrega de los 2025 Kids Choice Awards la semana pasada. Un remix de “Gnarly” con Ice Spice obtuvo un lugar en la lista de canciones recomendadas por Rolling Stone: Songs You Need to Know.

Lanzada la semana pasada, “Gabriela” recibió elogios de HYPEBEAST, que señaló: “Fusionando melodías inquietantes de synth-pop con acústica latina, la canción crea una atmósfera cinematográfica y que rompe géneros.

Con un gancho hipnótico, armonías en capas y letras cargadas de emoción, explora temas como la obsesión, la identidad y la envidia — mostrando un nuevo lado del arte de KATSEYE”.

El video oficial de “Gabriela”, protagonizado por Jessica Alba, acumuló más de 10 millones de vistas en los primeros tres días de su lanzamiento y rápidamente se posicionó en el puesto #1 de Tendencias de música en YouTube. Teen Vogue – que presentó a KATSEYE en la portada de su edición mayo-junio – observó: “Los visuales han sido una parte esencial del éxito de KATSEYE, y ese éxito está impulsado por la autenticidad de la banda — tanto en su trabajo como en su estilo.”

PAPER observó: “[Beautiful Chaos] es una encapsulación de la energía vibrante del grupo, una destilación caótica del primer grupo femenino de su tipo… KATSEYE está lista para abrazar su propio punto de vista distintivo. No hay un mapa predeterminado para este grupo…” Wonderland declaró: “Están conquistando el mundo del pop…”

Track Listing – BEAUTIFUL CHAOS

Gnarly

Gabriela

Gameboy

Mean Girls

M.I.A