KATSEYE lanzó “Gabriela”, el segundo single de su próximo EP, BEAUTIFUL CHAOS, que se estrenará el 27 de junio via HYBE x Geffen Records.

“Gabriela” suena a una “Jolene” de la Generación Z— una advertencia de reojo envuelta en ritmos que hacen mover las caderas— e incluye la primera estrofa en español del grupo, interpretada por Daniela, quien es latinoamericana de primera generación. Andrew Watt (Lady Gaga, Jungkook) y John Ryan (Sabrina Carpenter) fueron los productores.

En el video oficial de “Gabriela”, protagonizado por Jessica Alba, KATESEYE rinde homenaje a las telenovelas, un pilar fundamental de la cultura latina. Alba interpreta a la influyente directora ejecutiva de Gabriela Enterprises. Cuando anuncia que busca un sucesor para tomar las riendas de su empresa, la sala de juntas se desata el caos mientras cada miembro de KATSEYE intenta ascender a la cima.

Dirigido por Andrew Thomas Huang (Björk, FKA Twigs), el video se estrenó en MTV Live, MTVU, MTV Biggest Pop y en las vallas publicitarias de Paramount Times Square. Mirá el drama que se desata ACA.

“Nuestro video para ‘Gabriela’ es vibrante, colorido, dramático y lleno de corazón”, explica KATSEYE. “Nos adentramos en el mundo de las telenovelas porque son icónicas y exageradas en el mejor sentido de la palabra, desde la actuación hasta el peinado y el vestuario. Intentamos honrar ese espíritu mientras nos divertíamos con el concepto. ¡Es puro amor, puro homenaje y, definitivamente, puro drama!

KATSEYE, compuesto por Daniela (cubana/venezolana-estadounidense de Atlanta, Georgia), Lara (india de Nueva York, NY), Manon (ghanesa-italiana de Zúrich, Suiza), Megan (chino-estadounidense de Honolulu, Hawái), Sophia (Manila, Filipinas) y Yoonchae (Seúl, Corea del Sur), interpretará “Gnarly,” el primer sencillo del EP, en los Kids Choice Awards 2025. EL single ya acumula más de 100 millones de reproducciones globales.

Nunca antes había habido una canción de KATSEYE como esta... Es abrasiva, exagerada, totalmente caótica, declaró The FADER, que posteriormente la nombró candidata a “song of the summer 2025”,

Los remixes de Gnarly del grupo —uno con Ice Spice y otro Lara de KATSEYE, Lancey Foux, y Slush Puppy — también han sido aclamados, incluyendo una aparición en la lista de canciones que necesitas saber de Rolling Stone.

Billboard declaró: KATSEYE calienta el veran con el remix de Ice Spice.

KATSEYE debutó en el nro. 1 de las listas de Artistas Emergentes y Álbumes Heatseekers de Billboard con su primer EP, SIS (Soft Is Strong), a finales de 2024.

En su nuevo EP, BEAUTIFUL CHAOS, el grupo explora las complejidades de la infancia femenina moderna y cómo el mundo real y el digital a menudo se difuminan.

PAPER observó: “[Beautiful Chaos] es una encapsulación de la energía vibrante del grupo, una destilación desordenada del primer grupo femenino de su tipo... KATSEYE está lista para adentrarse en su propio punto de vista distintivo. No hay una hoja de ruta establecida para este grupo...”.

Wonderland declaró: “Se están apoderando del mundo del pop”.

Nombradas artistas a seguir en 2025 por VEVO DSCVR y TIDAL, y nominadas a dos premios iHeartRadio Music Awards 2025, este grupo femenino global es pionero en su género, forjado dentro de los altos estándares del sistema K-pop, como se aprecia en el innovador programa Dream Academy y el programa de desarrollo artístico de HYBE y Geffen Records (y posteriormente, en la docuserie de Netflix, Pop Star Academy KATSEYE).

KATSEYE aparece en la portada de mayo-junio de Teen Vogue y recientemente anunció colaboraciones con Glossier y Urban Outfitters

TRACK LISTING – BEAUTIFUL CHAOS

1. Gnarly

2. Gabriela

3. Gameboy

4. Mean Girls

5. M.I.A