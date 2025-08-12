Tras el exitoso debut de su nuevo EP BEAUTIFUL CHAOS en el puesto #4 del Billboard 200 y agotar inmediatamente las entradasn para su primera gira, el grupo global KATSEYE regresa con una nueva versión de uno de los temas más destacados del EP: “Gabriela”.

En este remix, la artista emergente Young Miko – aclamada por Rolling Stone como “la estrella puertorriqueña con la que todos quieren colaborar” – aporta una poderosa y picante estrofa bilingüe en español e inglés.

Lanzado en junio, “Gabriela” fue votado como la canción favorita de la semana en la encuesta de nuevos lanzamientos de Billboard. HYPEBEAST la calificó como “una evolución audaz en la dirección artística de [KATSEYE]”, añadiendo: “la canción adopta un estilo más sensual y centrado en las voces — una especie de versión Gen Z de ‘Jolene’. Combinando sintetizadores oscuros con sonidos acústicos latinos, la canción crea una atmósfera cinematográfica que difumina géneros... mostrando una nueva faceta del arte de KATSEYE.”

Cuando las entradas para KATSEYE: The BEAUTIFUL CHAOS Tour se agotaron de inmediato, el grupo añadió segundas fechas en Nueva York, San Francisco y Los Ángeles — las cuales también se agotaron. La gira comienza el 15 de noviembre y recorrerá toda América del Norte, desde Toronto hasta Ciudad de México. Toda la información está disponible en www.katseye.world

NYLON elogió el debut “ardiente” de KATSEYE en Lollapalooza. Rolling Stone declaró: “El grupo femenino con base en Los Ángeles dominó el escenario el domingo.” Cosmopolitan incluyó su presentación entre las cinco mejores del festival, comentando: “El carisma de [KATSEYE] se sintió natural en el escenario… Ver a una multitud cantar temas como ‘Debut’ y bailar con ‘Gnarly’ fue una experiencia cinematográfica.”

The Korea Times destacó: “KATSEYE aportó un toque teatral y un gran impacto intercultural.”

BEAUTIFUL CHAOS (HYBE x Geffen Records) también incluye los temas “Gnarly” — que ya ha superado los 100 millones de streams globales, “Gameboy,” “Mean Girls” y “M.I.A.” Este EP continúa el éxito de su debut de 2024, SIS (Soft Is Strong), que alcanzó el puesto #1 en las listas de Emerging Artists y Heatseekers Albums de Billboard.

KATSEYE, compuesto por Daniela (cubano-venezolana, de Atlanta, GA), Lara (india, de Nueva York, NY), Manon (ghanesa-italiana, de Zúrich, Suiza), Megan (china-estadounidense, de Honolulu, HI), Sophia (de Manila, Filipinas) y Yoonchae (de Seúl, Corea del Sur), colaboró recientemente con Monster High de Mattel para una nueva versión del tema “Fright Song”.

Rolling Stone señaló: “Las chicas traen su folclore cultural a la vida en una reinvención del himno icónico de Monster High, con una coreografía poderosa.”

People agregó: “Este grupo femenino basado en Los Ángeles… está inyectando su energía pop a la franquicia Monster High con una colaboración épica junto al gigante de los juguetes.”

Nombradas como artistas a seguir en 2025 por VEVO DSCVR y TIDAL, KATSEYE apareció en la portada de la edición mayo-junio de Teen Vogue. El grupo es el primero de su tipo, formado dentro del exigente sistema del K-pop, como se vio en el innovador programa Dream Academy de HYBE y Geffen Records (y posteriormente, en la docuserie de Netflix, Pop Star Academy: KATSEYE).

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.