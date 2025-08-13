El artista surcoreano Rocky, reconocido por su trayectoria en el grupo ASTRO, se presentará por primera vez en Argentina el martes 9 de septiembre de 2025 en el Teatro Flores.
El esperado concierto, de formato íntimo y capacidad limitada, promete una experiencia única para los fanáticos del K-pop en Latinoamérica.
Rocky, quien conquistó al público internacional con su carisma, talento vocal y presencia escénica, atraviesa una nueva etapa como solista y eligió Buenos Aires como una de las paradas más especiales de su gira.
El show combinará lo mejor de su presente artístico con las canciones y la sensibilidad que lo posicionaron como uno de los artistas más queridos del género.
Las entradas ya están disponibles a través de Passline desde el 9 de agosto, y debido al aforo limitado, se recomienda adquirirlas con anticipación.
Información del evento
- Fecha: Martes 9 de septiembre de 2025
- Lugar: Teatro Flores, Buenos Aires
- Venta de entradas: Passline
- Modalidad: Formato stand up
- Capacidad: Limitada
Este show marca un nuevo capítulo en la carrera de Rocky como artista solista, consolidando su lugar en la escena musical global y fortaleciendo su vínculo con el público latinoamericano.