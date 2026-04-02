En medio de su gira Futttura, Tini Stoessel eligió el escenario de Tucumán para romper el silencio sobre el conflicto que la enfrenta con Emilia Mernes y sorprendió al hablar por primera vez, en ese contexto, de los rumores de la pérdida de un embarazo con Rodrigo de Paul en el 2025.

Durante el show, Tini frenó la música y se tomó unos minutos para hablarle de frente a su público. “Quiero que sepan que es un tema delicado (el conflicto con Mernes), que no tiene que ver con un embarazo que perdí el año pasado, un embarazo ectópico, no tiene que ver con eso, no tiene que ver con la depresión”, expresó.

Tini Stoessel habló en su show en Tucumán de la pérdida de un embarazo con Rodrigo de Paul (Foto: captura de América).

La cantante pidió comprensión y respeto por su proceso personal: “Necesito que entiendan de alguna manera que cada uno tiene sus tiempos y sus procesos para entenderse y asimilarse a cosas que le pasaron en la vida. Y quiero dejarlo acá, pero sí me pareció un tanto injusto todos estos días, todas estas horas, que se esté llevando para un lugar que no es”.

Tini Stoessel habló en su show en Tucumán de la pérdida de un embarazo con Rodrigo de Paul (Foto: captura de América).

TINI STOESSEL PIDIÓ RESPETO: “LAS PERSONAS INVOLUCRADAS SABEN PERFECTAMENTE LO QUE PASÓ”

La artista fue contundente al pedir que no se siga especulando sobre el conflicto con Emilia Mernes: “Prefiero por ahora dejarlo acá. Las personas involucradas saben perfectamente lo que pasó. Y sí, les pido por favor, no me interesa que empiecen a cantar y a decir nada de eso”, remarcó ante la multitud que abuchaeaba a su colega.

Tini Stoessel habló en su show en Tucumán del conflicto con Emilia Mernes (Foto: captura de América).

Tini, con la voz entrecortada, insistió en que se trata de un tema muy personal: “Sí, les estoy abriendo mi corazón mucho y les estoy contando que es algo muy delicado. Así que por favor, sí. Y pueden dejar de intentar saber, entender qué pasó. Por ahora, yo elijo el silencio, sí. Los amo. Gracias”.

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