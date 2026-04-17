Nancy Duré se animó a contar detalles en Puro Show de su reciente separación de su novio, Carlos, su vecino 11 años mayor que ella, a poco de haberse comprometido, y sorprendió al revelar que 'devolvió el anillo’ y puso un freno a una relación que, según sus palabras, “fue una vorágine”.
La panelista explicó que, aunque vivió momentos muy lindos, hubo diferencias que no pudieron superar.
“Simplemente pusimos un stop. Devolví el anillo, digamos. Está todo bien, todo bárbaro, lo que pasa es que había cuestiones en las que no terminamos nunca de ponernos de acuerdo. Todo se dio demasiado rápido, fue como una vorágine, pasaron cosas muy lindas, pero hubo, la semana pasada un episodio, nada grave, no se imagina nada raro, simplemente me enojé" , dijo en el vivo de eltrece.
Visiblemente movilizada, Nancy continuó: “Justo coincidió con un viaje de él, puse un stop, y ahí me di cuenta que por ahí estábamos tratando de hacer encajar algo que no encajaba”.
Luego, aclaró que no hubo celos ni terceros en discordia: “No. La verdad que pasamos cosas muy lindas y prefiero quedarme con eso. No pasó nada grave, simplemente son cuestiones estructurales. Me di cuenta que por ahí él necesita tener al lado a otro tipo de mujer”.
“Me hizo bien, pero estoy triste”: el lado emocional de la separación
Consultada sobre cómo vive este momento, Nancy Duré fue sincera: “Me hizo bien. Estoy triste, por supuesto, como corresponde cuando uno termina una relación, por más que haya sido muy breve, yo me enamoré, pero me siento en paz porque sé tan bien que di todo lo que podía dar”.
Sobre si su trabajo y su ritmo de vida influyeron en la decisión, reconoció: “Todo influyó, sí. Es eso nada más, cuando hay cosas con las que no podés coincidir, qué sé yo, tenemos vidas muy diferentes. El amor no se termina de un día para el otro”.
