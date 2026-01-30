La casa de Sofía Zámolo, ubicada en un exclusivo barrio privado de Tigre, es un claro ejemplo de cómo la arquitectura contemporánea puede combinar diseño, confort y contacto con la naturaleza en un mismo espacio.

Concebida como una vivienda de dos plantas, la propiedad se destaca por una estructura moderna donde el hormigón a la vista y la madera dialogan de manera armónica, aportando solidez y calidez al mismo tiempo.

Desde el exterior, los grandes ventanales de piso a techo anticipan uno de los grandes sellos de la casa: la luz natural como protagonista absoluta de la que disfruta Sofía Zámolo.

Durante todo el día, el sol atraviesa los ambientes y genera una sensación de amplitud constante, además de una conexión visual directa con el paisaje verde que rodea la vivienda y con la laguna interna característica de la zona.

Así es la moderna casa de Sofía Zámolo: jacuzzi, pileta infinita y madera combinada con hormigón | Créditos: Instagram @sofiazamolo

En el interior, la decoración acompaña esa impronta moderna con una paleta de colores neutros que suaviza la presencia del cemento. Blancos, beige y tonos tierra dominan los distintos ambientes, creando un clima elegante y relajado.

El living es uno de los espacios más impactantes, no solo por su tamaño, sino por los techos de doble altura que potencian la luminosidad y una chimenea de diseño que funciona como eje visual y punto de reunión.

Así es la moderna casa de Sofía Zámolo: jacuzzi, pileta infinita y madera combinada con hormigón | Créditos: Instagram @sofiazamolo

ASÍ ES LA CASA DE SOFÍA ZÁMOLO

La cocina y el comedor se integran al área social, manteniendo una estética limpia y funcional, ideal para el uso cotidiano y para recibir invitados.

Una escalera revestida en madera conduce a la planta alta, donde se ubican las suites, concebidas como refugios íntimos, amplios y bañados por luz natural.

Así es la moderna casa de Sofía Zámolo: jacuzzi, pileta infinita y madera combinada con hormigón | Créditos: Instagram @sofiazamolo

El sector exterior es, sin dudas, uno de los grandes protagonistas de la propiedad. Una amplia galería con pisos de madera se abre hacia una pileta de borde infinito que se funde visualmente con el paisaje.

Así es la moderna casa de Sofía Zámolo: jacuzzi, pileta infinita y madera combinada con hormigón | Créditos: Instagram @sofiazamolo

A su alrededor, camastros, zonas de relax y un jacuzzi al aire libre invitan al descanso y al disfrute durante gran parte del año. El jardín, cuidadosamente diseñado, refuerza esa sensación de oasis privado, con acceso directo a la laguna.