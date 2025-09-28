La noche del sábado en la “mesaza” de Mirtha Legrand tuvo un momento de profunda emoción cuando Sofía Zámolo recordó a su mamá, María Cristina Guerrero, quien murió en febrero de 2021 tras una larga lucha contra una cruel enfermedad.

La modelo se quebró apenas la conductora le preguntó por su madre. “Todavía me cuesta hablar de mi mamá. Me cuesta mucho el tema”, confesó entre lágrimas, mientras Mirtha le pedía disculpas por la pregunta.

Sofía Zámolo y su mamá, fallecida en 2021 (Fotos: capturas eltrece)

“Fue una gran mujer y un ejemplo total. Yo siempre fui muy pegada a mi mamá, que fue una gran madre”, agregó, visiblemente conmovida.

En medio de la emoción, Zámolo contó que siente la presencia de su mamá a través de señales cotidianas. “La extraño todo el tiempo y me hace mucha falta, pero tengo comunicación constantemente con ella porque me manda muchas señales, todo el tiempo”, aseguró.

QUÉ DIJO SOFÍA ZÁMOLO SOBRE LOS MENSAJES QUE LE ENVÍA SU MAMÁ EN SUEÑOS

La modelo relató que, cada vez que juega con su hija en el jardín, aparece una mariposa naranja revoloteando cerca de ellas. “Siempre. Revolotea, juega arriba nuestro, se va, vuelve. Yo sé que es ella, que está acá presente. También me habla en sueños, me manda mensajes”, explicó.

Sofía también compartió una anécdota muy especial sobre la pasión de su mamá por Tina Turner. “Al último tiempo, que estaba muy mal, siempre nos decía ‘el día que no esté no lloren, escuchen Tina Turner’”, recordó.

“Me pasa que si me subo a un remís o pongo música en casa, siempre la radio pasa Tina Turner. Mi marido me mira y no lo puede creer”, agregó.

Sofía Zámolo y su mamá, fallecida en 2021 (Foto: captura eltrece)

Zámolo habló del sufrimiento que atravesó su mamá y de las pérdidas que marcaron a la familia. “Ella el último tiempo sufrió mucho, así que creo que hoy está en paz. Se lo merece”, expresó.

“Fue una mujer muy sufrida: yo perdí un hermano a los 8 años por un accidente de moto, ella perdió a su mamá a los 9 en un accidente de tren… fue muy sufrida, pero amó mucho la vida. Hoy creo que está en paz y se lo merece”, recordó.

La modelo cerró el emotivo relato con la certeza de que su mamá sigue acompañándola, a través de señales, recuerdos y la música que las unía.

