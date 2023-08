Luego del asesinato de Morena, la nena de 11 años que fue asesinada por motochorros, Sofía Zámolo se mostró muy preocupada e hizo un fuerte descargo contra la inseguridad en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

“Dar una noticia que unos ladrones le van a robar a una señora a un cochecito con un bebé de cuatro meses o un nenito de ocho años, no puedo entender que un ser humano haga algo así, la inseguridad va de la mano con la falta de educación y lo que está pasando en estos últimos años, me da tristeza porque me encanta el país en el que vivo, mil veces tuve posibilidad de quedarme afuera por trabajo y yo soy muy de la familia, no me podía ir y dejar de ver a mi mamá, a mis primos y a mis amigas, me indigna”, expresó, a corazón abierto.

“Lo que decís es, al final te esforzás en comprar algo que querías y en un colectivo te lo roban, nos da la sensación que está todo perdido, me lo pregunto pero también lo digo, esperemos que no porque yo quiero que mi hija crezca acá”.

Sin embargo, la mamá de California cree que la situación puede mejorar. “Lo que decís es, al final te esforzás en comprar algo que querías y en un colectivo te lo roban, nos da la sensación que está todo perdido, me lo pregunto pero también lo digo, esperemos que no porque yo quiero que mi hija crezca acá. Hay países que han estado así y han mejorado, hay países que han pasado cosas terribles y han salido adelante, Perú ha crecido muchísimo en economía y educación, pasó a tener las mejores universidades, yo quiero que mi país mejore y tengo esa esperanza”, sumó, positiva.

SOFÍA ZÁMOLO PENSÓ EN IRSE DE ARGENTINA

Antes de cerrar, Sofía admitió que pensó en emigrar de su país.

“Pensé en irme de Argentina, tuve varios intentos de emigrar pero no es fácil, la gente piensa que es fácil y no es tan perfecto, está romantizado, en algún punto tengo esperanzas de que estemos mejor”, sentenció.