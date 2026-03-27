Una velada íntima, sofisticada y cargada de figuras del espectáculo marcó una de las noches más comentadas de la agenda social porteña.

En un entorno de lujo y con una propuesta sensorial cuidada al detalle, celebridades de distintos ámbitos se reunieron en un evento donde el verdadero foco estuvo puesto en los invitados y el clima que se generó puertas adentro.

Las celebridades que dieron el presente

Entre los asistentes se destacaron Leonardo Sbaraglia —quien asistió junto a su hija Julia—, Guillermina Valdés, Brenda Asnicar, Joaquín Levinton, Joaquín Álvarez, Lizardo Ponce y Lara Bernasconi.

Con estilos bien definidos y una impronta relajada pero elegante, los famosos se movieron entre charlas, brindis y momentos compartidos que rápidamente se trasladaron a redes sociales.

Una experiencia sensorial en un escenario de lujo

El encuentro tuvo lugar en el Palacio Duhau - Park Hyatt Buenos Aires, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad para este tipo de celebraciones.

La propuesta incluyó un cóctel de bienvenida y una experiencia gastronómica diseñada especialmente para acompañar la atmósfera envolvente de la noche.

En ese contexto, hubo lugar para la presentación de una nueva fragancia de Tom Ford, que funcionó como excusa perfecta para reunir a este grupo de figuras en un mismo espacio, sin quitarle protagonismo al verdadero atractivo del evento: la interacción entre los invitados.

Brenda Asnicar. Foto: prensa

Pollo Álvarez. Foto: prensa

Leo Sbaraglia y su hija Julia. Foto: prensa

Leo Sbaraglia y su hija Julia. Foto: prensa

Brenda Asnicar. Foto: prensa

Leo Sbaraglia. Foto: prensa

Guillermina Valdés. Foto: prensa

Lizardo Ponce. Foto: prensa

Cuando el estilo y la seducción marcan el pulso

Más allá del motivo formal del encuentro, la noche dejó en evidencia una tendencia clara: los eventos sociales se convierten cada vez más en experiencias integrales, donde lo sensorial, lo estético y lo humano se combinan.

Entre luces cálidas, detalles cuidadosamente elegidos y una energía envolvente, la velada logró instalar una idea que trasciende cualquier lanzamiento: la seducción como lenguaje compartido, construido entre miradas, presencia y estilo.