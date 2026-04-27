Allegra Cubero vivió una noche inolvidable en su fiesta de 15, pero hubo un instante que se robó toda la atención y conmovió a los presentes.

En medio del festejo, la adolescente se emocionó hasta las lágrimas luego de un homenaje preparado especialmente por su padre, Fabián Cubero.

El emotivo momento salió a la luz gracias a una amiga cercana del exjugador, quien compartió en redes sociales un video en el que se puede ver la reacción de la joven ante la sorpresa.

EL VIDEO DE FABIÁN CUBERO QUE HIZO LLORAR A ALLEGRA

Durante la celebración, se proyectó en las pantallas del salón un mensaje grabado por Cubero dedicado exclusivamente a su hija. Con palabras cargadas de sentimiento, recordó a seres queridos ausentes y le dejó un mensaje para toda la vida.

“Hoy es una noche que va a quedar grabada para siempre en tu corazón, rodeada de toda la gente que te ama y que te cuida desde algún lugar del cielo: como el abuelo Carlitos y tu padrino Chicho”, expresó el exfutbolista en off.

La mención tocó una fibra íntima en Allegra, que no logró contener la emoción y comenzó a llorar delante de todos sus invitados.

EL CONSEJO DE PAPÁ QUE TERMINÓ DE QUEBRARLA

Sin embargo, lo más fuerte llegó segundos después. Cubero continuó con una profunda reflexión sobre el crecimiento de su hija y su acompañamiento incondicional.

“Mi consejo como papá es que nunca dejes de soñar. Recordá que en cada paso que des yo voy a estar ahí acompañándote en silencio y observando cómo vas construyendo tu propio camino”, señaló.

Las imágenes mostraron a la joven abrazada a su papá, llorando en silencio mientras escuchaba cada palabra.

UNA NOCHE MARCADA POR LA EMOCIÓN

Para cerrar el mensaje, Cubero remató con una declaración que volvió a conmover a todos los presentes.

“Sabiendo que cuando me necesites siempre voy a estar ahí a tu lado. Estoy muy orgulloso de vos. Te amo desde siempre”.

Allegra Cubero se quebró en su fiesta de 15 y emocionó a todos con un gesto de Fabián Cubero. Crédito: Instagram

Más allá de las polémicas familiares que rodearon la previa del cumpleaños, la noche terminó con un instante genuino y cargado de amor entre padre e hija que quedó registrado para siempre.