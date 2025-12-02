"Qué Hubiera Pasado" es el nuevo lanzamiento que combina cumbia, pop y folklore en un ritmo fresco y totalmente irresistible para bailar este verano. La canción surge de la colaboración entre Campedrinos y Natalie Pérez, una unión artística que explora esas dudas y fantasías que aparecen cuando imaginamos qué habría ocurrido si tomábamos otro camino.

Compuesta por Campedrinos junto al reconocido autor uruguayo Diego Maturro, la propuesta se destaca por su sonido contagioso y su mezcla de estilos, reflejando la versatilidad y expansión musical del dúo. Además, marca un puente con una de las figuras más importantes del pop argentino.

“Qué Hubiera Pasado” se suma a sus lanzamientos recientes como “La Revancha” junto a Lázaro Caballero y “+Zambas Románticas” junto a Agus Bernasconi, temas que formarán parte del gran show que Campedrinos ofrecerá el 6 de diciembre en el Teatro Ópera.