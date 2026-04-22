Natalie Pérez lanzó oficialmente Casa, su quinto álbum de estudiol. El foco del lanzamiento está puesto en “La mitad de mi vida”, la canción que funciona como puerta de entrada a este universo íntimo y luminoso.

“Casa”, el nuevo disco de Natalie Pérez

El disco fue presentado en un evento especial en Casa Spotify, donde la artista compartió el álbum completo junto a la película que acompaña el proyecto.

Grabado en vivo con banda completa en Elefante Blanco y producido por Diego Matturro, Casa recorre distintos géneros musicales.

Natalie Pérez

A través de sus 12 canciones y sus respectivos videos, el álbum propone una fotografía del presente de Natalie.

Natalie Pérez en vivo: show en Rosario

Como parte de este lanzamiento, Natalie se presentará este jueves 23 de abril en la Fiesta Fa, que se realizará en el Bioceres Arena.

Natalie Pérez

El evento, creado por Mex Urtizberea, propone una experiencia en vivo única, con banda, invitados sorpresa y cruces artísticos inesperados.