Antes de que suene la primera nota, “Un Montón” ya trae consigo la sensación de comienzo. En esta carta de presentación de su próximo álbum, Natalie Pérez se abre paso en el terreno de la cumbia pop con una decisión artística clara: tomar el género como lenguaje de expresión y moldearlo desde su propia impronta.

“Un Montón” es el punto de partida de una etapa donde la voz creativa de Natalie aparece más segura y decidida. Un inicio vibrante que anticipa un proyecto en el que su madurez artística se despliega con naturalidad, permitiéndole moverse entre ritmos y emociones desde la libertad y frescura que definen su sello personal.

El teclado cumbiero que abre la canción instala al instante un clima tropical, fresco y juguetón. Ese guiño rítmico, tan propio de la cumbia que invita a moverse sin pensarlo, define la cancha donde la canción va a jugar. Y ahí aparece Natalie, entrando con una soltura desarmante, como si este pulso hubiera estado siempre hecho a su medida.

En un género que la potencia —y que ella también realza con su sensibilidad propia— Natalie se despliega libre, segura, encontrando un terreno donde todo le fluye. Desde el primer segundo, la canción y la artista se encuentran en perfecta sintonía.

El videoclip acompaña ese espíritu: un registro donde se potencia el magnetismo natural de Natalie.

Con la banda tocando en escena, ella baila lo que duele, sonríe, juega con la cámara y deja a todos eclipsados. El video captura esa mezcla suya de simpatía, carisma y cercanía, convirtiendo cada gesto en un guiño cómplice con quien mira.

La cumbia pop de Natalie Pérez (foto: gentileza de prensa)

La canción nació en un formato orgánico, con banda en estudio, y la producción artística de Diego Matturro, que le aportó fuerza y color al pulso cumbiero.

Grabada en Elefante Blanco, en Montevideo, la canción respira esa energía colectiva donde cada instrumento suma movimiento y textura, reforzando la frescura que atraviesa toda la interpretación de Natalie.

Dueña de una carrera en constante movimiento, Natalie Pérez se destaca por su versatilidad y por transitar con naturalidad distintos escenarios: lo musical, lo audiovisual y todo lo que se cruce en el camino.

Pero más allá de los formatos, hay algo que se mantiene firme en cada paso que da: su impronta cálida, luminosa y auténtica, ese sello tan propio que logra conectar con el público desde un lugar genuino y cercano.

“Un Montón” funciona como la primera puerta hacia el quinto álbum de Natalie, un proyecto donde su identidad artística se expande, se afirma y encuentra nuevas formas de expresarse. Este lanzamiento marca el inicio de un recorrido en el que la artista vuelve a explorar ritmos, colores y emociones desde una voz cada vez más propia.

