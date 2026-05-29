El 20 de mayo, el influencer Leandro Nigro ingresó a Gran Hermano Generación Dorada junto a ocho nuevos participantes y se encontró dentro de la casa con Manuel Ibero, un jugador al que asegura detestar por haber intentado seducir a quien era su novia.

Nigro le aseguró a Luana Fernández que Ibero estaba de novio con Zoe Bogach cuando invitaba a salir a su ahora ex.

Atenta a la información, Luana aprovechó la conversación y le contó al influencer que tanto a ella como a Nenu López también intentó conquistarlas mientras Zoe permanecía aislada en Gran Hermano 2023-2024.

Nigro de Gran Hermano le contó a Luana un explosivo secreto de Manuel Ibero

NIGRO ACUSÓ A MANUEL DE SER “UN INFIEL SERIAL”

Leandro Nigro: -Él le escribía a mi ex mientras yo estaba con ella.

Luana Fernández: -A mí también. Yo también me escribía con él. Cuando entré acá y lo vi, dije: “¡Manu!”.

Leandro Nigro: -¿Mientras estaba con Zoe te escribía?

Luana Fernández: -Mientras estaba con Zoe. Y a Nenu también le escribía.

Leandro Nigro: -Yo recién me ponía de novio con Tiziana y el chabón le hablaba, la invitaba a la cancha de Boca y todo. Y yo nunca la expuse por ningún lado. Sos la primera persona de acá que lo sabe. No se lo conté a nadie.

Luana Fernández: -Pero no me sorprende, porque yo también hablaba con él.

Leandro Nigro: -Ni a Zinino se lo conté. Yo lo tengo montado en un huevo. Acá finjo demencia.

Luana Fernández: -Vos podés jugar con lo que quieras.