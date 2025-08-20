Martín Pepa asistió con Pampita a la cena anual a beneficio de la Fundación Margarita Barrientos el martes por la noche y se mostró distante con la prensa cuando los distintos medios intentaron entrevistarlo.

“Hola Martín,¿cómo estuvo la reconciliación con Caro?”, le preguntó el cronista de Puro Show y el polista se limitó a contestar “Todo bien” mientras buscaba la salida del sector de la alfombra roja.

“¿Están bien en este momento? Un poquito Martín, queremos conocer tu voz aunque sea, una palabra nada más, ¿no te gustan los medios?", insistió el movilero y él respondió tajante pero con una sonrisa al estilo Carolina: “No”.

Martín Pepa en un evento porteño (Foto: captura de eltrece).

“Sos la pareja de una de las personas más conociad de la Argentina...”, comentó Cosca y luego relató la escena que tiene como protagonista a la pareja de Pampita: “Se lo llevan, con una sonrisa no quiere responder a los medios”.

POR QUÉ PAMPITA NO QUERÍA QUE SE FILTRARA SU RECONCILIACIÓN CON MARTÍN PEPA

En el ida y vuelta con el programa de Pampito y Matías Vázquez, Pampita confesó por qué no quería que se filtrara su reconciliación con Martín Pepa y hasta cuándo pensaban ocultarlo.

“Esas fotos que se publicaron eran de una revista de New York, nunca me lo imaginé, la idea era no contarlo hasta octubre que es cuando él viene y se instala en la Argentina por la temporada, íbamos a tener un tiempito para ver cómo andaba todo“, dijo Carolina a Puro Show.

