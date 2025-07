A poco de volver de vacaciones con sus hijos del sur, Wanda Nara dio una nota en la que respondió todas las consultas de los cronistas y una respuesta despertó todo tipo de especulaciones: ¿fue con palito incluido para Eugenia “la China” Suárez?

Todo comenzó cuando hablaban de las fotos que Wanda compartió desde su escapada y que dio que hablar por mostrarse muy cerquita de un joven instructor de esquí: “Lo subí porque le agradecí. La verdad que se portaron increíbles. Mis hijos tuvieron profesores. Se portaron muy bien con nosotros y fue una manera de agradecerle”, respondió Wanda.

Pero cuando le mencionaron que la pareja del instructor habría reaccionado en redes, Wanda no se quedó callada. “¿Viste lo que puso la pareja de él en Instagram? Como que le querías robar la pareja”, fue la consulta de uno de los periodistas, tal como se pudo ver en Puro Show. A lo que Wanda cerró, sin vueltas y pícara: “No, no hago esas cosas”.

Foto: Captura (eltrece)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

IVANA ICARDI DISPARÓ SIN FILTRO CONTRA WANDA NARA

La guerra mediática de Ivana Icardi contra Wanda Nara sumó un nuevo capítulo. Ahora, la hermana de Mauro Icardi recurrió a las redes para compartir una serie de explosivos mensajes contra su exnuera.

“Nunca peleen con una ‘comebilleteras profesional’, solo les va a hablar de plata y la conversación se va a desvirtuar con cosas sin sentido. Me ha pasado”, lanzó la joven en su cuenta de X (antes de Twitter), sin nombrar a la empresaria, pero dejando en claro que todos los dardos apuntan a ella.

“Los Icardi, por fortuna o por desgracia, tenemos un carácter y temperamento muy fuerte, y a mí todo lo que sea hacer daño a mi familia me duele, me hable o me lleve sin hablar 10 años. Y si además me hiciste sufrir, siento que tengo que vomitar todo lo que me han hecho sentir”, agregó.

Foto: Captura de X (@@iicardi7) Por: Fabiana Lopez

Y siguió: “Igual, me fui a comprar unos palos santos porque cada vez que meto bocado me hacen un mal de ojo que me dura todo el día el dolor de cabeza”.

Además, Ivana juzgó las recientes declaraciones de Wanda contra el padre de sus hijas: “Solucionalo en el juzgado y callate la boca, en vez de dejar mal a la persona que elegiste como pareja. Porque no es una necesidad económica, es la necesidad de defenestrar y ensuciar una imagen”.

Foto: Captura de X (@iicardi7) Por: Fabiana Lopez

“Soy madre separada. Me parece que en casos en los que a las mamás nos cuesta el doble todo, demuestra el tipo de persona que es tu expareja si no es capaz de hacer lo que corresponde. Pero cuando te pasás la vida llenándote la boca de lo millonaria que sos...”, añadió.

Ivana Icardi: “Nunca peleen con una ‘comebilleteras profesional’, solo les va a hablar de plata y la conversación se va a desvirtuar con cosas sin sentido. Me ha pasado”.

Y cerró, tajante: “La mayoría de los niños cuando son adultos no te juzgan por cuánto dinero les diste a su madre. Te juzgan por el amor que le supiste dar”.