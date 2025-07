La polémica entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo que rápidamente se volvió viral.

Todo comenzó cuando el futbolista mostró en sus redes sociales sus nuevos botines personalizados. Lo que en principio parecía un gesto cariñoso terminó desatando un fuerte descargo de la empresaria en X (ex Twitter).

Al observar que Icardi grabó en el calzado las iniciales de sus hijas en común, las de los hijos de Wanda con Maxi López (Valentino, Constantino y Benedicto) y también las de los tres hijos de la China Suárez (Rufina, Magnolia y Amancio), la mediática no se quedó callada.

Mauro Icardi mostró sus nuevos botines | Créditos: Instagram @mauroicardi

“Que te tengan que obligar a pagar la obra social de tus propios hijos, de manera urgente, y alimentos, es lo más bajo que un ‘millonario’ puede hacer. ¡Qué letritas ni letritas!”, escribió Wanda furiosa, dejando en claro su malestar.

LA FURIA DE WANDA NARA

Pero su reacción no terminó ahí. En otro mensaje contundente, agregó: “Yo no pongo las iniciales en mis tacos altos, yo me ocupo de todo lo que el despechado incumple. Pasaron ya 10 meses… ¿por qué usás el dinero en retrasar el pago de las que llevás en tus botines? ¡Ridículo!”.

Wanda Nara cruzó a Mauro Icardi | Créditos: X @wanditanara

Según reveló el periodista Gustavo Méndez en Mujeres Argentinas (El Trece), la China Suárez no estaba al tanto del gesto y se mostró conmovida al descubrirlo en redes. En contraste, Wanda Nara reaccionó con dureza, visibilizando el conflicto legal que mantiene con el delantero por el incumplimiento en el pago de la cuota alimentaria y los gastos médicos de sus hijos.