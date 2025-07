Luego de las repercusiones que despertó el letal posteo de Eugenia “la China” Suárez contra Benjamín Vicuña (con quien tiene a sus hijos Magnolia y Amancio), Ivana Icardi saltó en defensa de su cuñada.

“A veces cuando respondo (porque inventan/sacan rabia) a ciertos seres, me autoreto y digo ‘¿qué hacés respondiéndole a gente que sigue hablando de lo que hizo la China cuando tenía 20 años, que quieren instaurar que es fea y mala madre?’. Y vuelvo a mi eje de persona estable", comenzó diciendo la hermana de Mauro Icardi en X (antes Twitter).

“Llevan ventilando 10 meses intimidades, incluso de menores; y ahora que una mujer decide hablar de lo que ha pasado, les parece mal”, agregó, dando a conocer su postura. Y cerró, picante: “Están mal, eh”.

IVANA ICARDI REVELÓ EL ESPECIAL GESTO QUE TUVIERON MAURO Y LA CHINA SUÁREZ EN EL DÍA DE SU CUMPLEAÑOS

Una vez más, Ivana Icardi dejó en claro el cambio que se dio en su relación con su hermano Mauro desde que se separó de Wanda Nara y comenzó una nueva relación con Eugenia “la China” Suárez.

Así lo explicó la propia hermana del futbolista en el videopodcast español ‘En todas las salsas’, que transmite la plataforma de Mediaset Mt Mad: “Mauro me felicitó por mi cumpleaños después de mil años. Los dos me felicitaron, él y la China. Me mandaron un mensaje”, comenzó diciendo.

“Mauro no me felicita yo creo que desde que cumplí, no sé, 19 años”, agregó, remarcando la distancia que había en su vínculo con el deportista desde hace más de una década, y que de a poco empieza a recomponerse.

“Yo creo que la China va a unir (a la familia) y es una chica muy familiar también. Como que le encantan las reuniones, estar juntos. Wanda era como ‘ésta es mi familia’”, cerró Ivana, sin ocultar lo que piensa de su exnuera.