En su visita a Desayuno Americano, Floppy Tesouro recordó cuando la vincularon con Mauro Icardi en medio de una crisis con Wanda Nara y reveló que tuvo una charla con ella después de la polémica.

“No me lo chapé, ni él ni yo estábamos en pareja pero no pasó nada, estábamos los dos en el VIP de Tequila, dijeron que nos fuimos juntos y yo me había ido a mi casa”, recapituló.

Luego, la influencer contó cómo fue la conversación con la conductora después de los rumores con el futbolista: “Ella sabe todo, hablamos después de que me vincularon a mí con él”.

Floppy Tesouro en Desayuno Americano.

“Fuimos juntas a la Bresh con Kennys, ella me dijo ‘yo sé todo Floppy, yo sé que lo de ustedes no’, ella sabe todo, por eso sabe que seguramente Mauro estuvo con la China y para mí no fue una noche, sino no estaría así”, remarcó Floppy.

FLOPPY TESOURO CONTÓ DE QUÉ HABLÓ CON MAURO ICARDI EN ESE ENCUENTRO EN TEQUILA

Floppy Tesouro contó en el programa de Pamela David cómo fue su ida y vuelta con Mauro Icardi tiempo atrás en un boliche, cuando los vincularon amorosamente.

“Hablaba mucho de sus cinco hijos, para él eran todos sus hijos, yo de la maternidad con Moorea, ahí en Tequila aunque no lo crean, se ve que lleva la paternidad muy a flor de piel”, dijo la influencer.

