Floppy Tesouro habló en exclusiva con Ciudad sobre sus proyectos y lanzamientos en su nueva faceta como empresaria del mundo fitness, su noviazgo con Salvador y la posibilidad de volver a ser madre: “A él le encanta la idea de ser padre”.

La influencer, que se destaca por su pasión y dedicación en cada una de sus matices, reveló: “Hace 5 meses que estamos juntos con Salvador, es muy compinche con Moorea y me acompaña en cada detalle profesional”.

Floppy Tesouro y Salvador Beccio (Foto: Movilpress)

Tras ser consultada sobre las separaciones más polémicas del 2025, como las de Wanda Nara y Mauro Icardi y la de Pampita con Roberto García Moritán, Floppy reflexionó: “Ellas tienen derecho a rehacer sus vidas”.

Respecto de cómo está de salud su hija luego de su internación, Tesouro, quien lanza su línea de proteínas para entrenar, aseguró a este portal: “Fue un sustazo pero por suerte está muy bien, es una nena sana y feliz”.

FLOPPY TESOURO, A CORAZÓN ABIERTO SOBRE SU PRESENTE PROFESIONAL Y PERSONAL EN UN IDA Y VUELTA CON CIUDAD

- Floppy, empezaste tu faceta de emprendedora en las redes y ahora lanzas tu propia marca de proteínas, una empresaria del fitness, ¿cómo estas viviendo este momento profesional?

- Si, estoy viviendo este momento profesional muy contenta y enfocada en mis nuevos proyectos empresariales. En esta foto justamente estoy firmando el contrato de mi proteína dentro de la marca Womanfit by Floppy Tesouro, un proyecto muy lindo, a mi me encanta compartir con mis seguidores los tips de cuidados y belleza y este es uno, es una proteína de vainilla con té verde y colágeno ideal para el entrenamiento y el cuidado de la mujer. Además lanzó en breve otro proyecto propio que ya les contaré, para el cual estoy trabajando hace meses así que muy enfocada en la parte empresarial que me apasiona. Estoy disfrutando mucho esta faceta de empresaria, estoy en cada detalle, soy muy apasionada con lo que hago, creo que eso es la clave de cualquier proyecto, hacerlo con pasión y dedicación.

Floppy Tesouro tendrá su propia línea de proteínas y habló en exclusiva con Ciudad.

- Estás de novia hace un tiempo, ¿como te acompaña tu pareja con tus proyectos?

- Si, hace 5 meses que estamos juntos con Salvador, estamos muy felices, es un gran compañero y está en cada detalle.

- Y con tu hija, ¿como es el vínculo entre ellos?

- Súper, son re compinches, es muy lindo para mí como mamá verlos fluir juntos.

Crédito: RS Fotos

- ¿Con tu ex se lleva bien o lo Justo y lo necesario?

- Se llevan bien, muy buena onda desde el primer momento, hay armonía familiar.

- ¿Tienen pensado convivir?

- Estamos en ese proceso, entre Madero y Escobar, yendo y viniendo para pasar el mayor tiempo juntos.

-¿Y te gustaría volver a ser madre?

- Si, me gustaría, no lo tenía pensado honestamente en esta etapa de mi vida pero cuando te enamoras te dan ganas, así que si tiene que ser será. Amo la maternidad y Salva no tiene hijos y le encantan los chicos y la idea de ser padre así que quien te dice.

Floppy Tesouro junto a su hija. (Foto: Instagram/@floppy tesouro).

- ¿Cuáles son sus planes para las fiestas de fin de año y las vacaciones?

- Vamos a pasar Navidad en familia en Buenos Aires y Año Nuevo con amigos en Punta del Este.

- ¿Que pensas se todo lo que está pasando actualmente con las parejas como las de Pampita y Roberto García Moritán, y la de Wanda Nara con Mauro Icardi, que pasaron de ser inseparables a protagonizar escándalos e infidelidades?

- Creo que es un tema muy delicado para opinar, solo puedo decirte que cada pareja es un mundo y si algo no funciona lo más importante es ser felices. Es doloroso ver que se rompe la familia, pero a la vez es importante saber que si algo no funciona hay que levantarse y seguir adelante. Para mí no hay que juzgar los tiempos de los demás, eso es el proceso de cada uno y hay que respetarlo, lo más importante es resguardar a los hijos, ellas son mujeres súper madrazas e inteligentes eso está claro y tienen derecho a rehacer sus vidas.

- Moorea estuvo internada hace poco, ¿como está de salud?

- Si, pobrecita, fue un sustazo pero por suerte está muy bien, es una nena sana y feliz, no se en qué momento creció tanto, pasa volando, me tiene loca de amor y está en una etapa divina donde además de madre e hija somos amigas y muy compañeras.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.