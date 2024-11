Después de varias semanas sintiéndose realmente mal, a Floppy Tesouro le diagnosticaron SIBO, un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado del que devinieron fuertísimos síntomas.

“Me detectaron SIBO y me parece bien comunicarlo. Esto es muy reciente y no quiero hablar por hablar, he hablado con amigos que lo han tenido, a veces se te va y vuelve”, comenzó contando en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

A Floppy le diagnosticaron SIBO.

Floppy, que es celíaca y come sin gluten, reveló los síntomas que la llevaron a consultar a un profesional. “Tenía unos dolores de panza que me doblaba, tremendos. Fui al médico, le conté y me dijo de hacerme el examen de SIBO. Me dio positivo. Los dolores eran muy reiterativos y empecé a hincharme como si estuviese embarazada”, sumó, contundente.

LA ANGUSTIA DE FLOPPY TESOURO POR TENER SIBO

Floppy Tesouro contó cómo la impactó enterarse de que tiene SIBO.

“Cuando me dijeron que tenía SIBO le dije a la doctora ´¿algo más me va a pasar?’. Mi reacción fue esa, primero me diagnosticaron celiaquía y ahora SIBO, a recuperarme ahora y a hacer el tratamiento a rajatabla...”.

“El tratamiento dura dos semanas con antibióticos y más la dieta, voy a tener que comer más carne, pollo, calabaza. El 28 veo a los médicos y me van a dar los pasos a seguir. A raíz de eso, veré los tiempos de recuperación...”, sentenció.